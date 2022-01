Lidé vyčerpali 1452 slevových poukazů do lázní, některá zařízení příjem ukončila

Praha - Lidé s rezervacemi podle portálu Kudyznudy.cz dosud spárovali 1452 slevových poukazů na pobyt v lázních. Některá zařízení plánovanou kapacitu však již vyčerpala a příjem voucherů ukončila. K novému programu lázeňských poukazů se ale od minulého týdne připojilo dalších zhruba 15 provozů. Celkem tak lázně daly k dispozici kolem 40.000 slevových poukázek, řekla dnes ČTK Ivana Vejvodová, mluvčí státní agentury CzechTourism, která portál Kudyznudy.cz provozuje.

Lidé starší 18 let mohou znovu od ledna využít slevu v lázních. Tentokrát činí dva tisíce korun při pobytu na alespoň šest nocí spojených s minimálně pěti procedurami. Vouchery je nutné uplatnit do konce března. Nový projekt, který iniciovaly Svaz léčebných lázní ČR a Sdružení lázeňských míst ČR, navazuje na dotační titul ministerstva pro místní rozvoj (MMR) COVID lázně, který fungoval v uplynulých 18 měsících. Stát tehdy na pobyt přidával čtyři tisíce korun, nyní poukazy platí lázeňské provozy.

Vouchery lidé získají po vyplnění formuláře na webu Kudyznudy.cz, stažením poukazu se přitom podle Vejvodové k ničemu nezavazují. Na stejném místě najdou seznam lázní, které poukazy přijímají s údajem, kolik poukázek k využití ještě zbývá. Po rozkliknutí názvu lázní lidé uvidí informace ke kapacitě na jednotlivé měsíce. Vyčerpaný stav je uvedený například u Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves a Slatinné lázně Třeboň vouchery již nepřijímají na další pobyty v březnu. Údaje o kapacitě si podle Vejvodové jednotlivá lázeňská zařízení spravují na portálu Kudyznudy.cz sama. Pokud tedy chtějí mít zájemci jistotu, že budou moci ve vybraných lázních poukaz uplatnit, měli by se s nimi spojit přímo a informaci ověřit.

Nejvíce využitých poukazů evidují podle Kudyznudy.cz Nové Lázně Ensana Health Spa Hotel v Mariánských Lázních, a to 139. V hotelu Imperial v Karlových Varech provedlo rezervaci se slevou zatím 133 lidí, do Resortu Reitenberger v Mariánských Lázních 119. Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku mají 101 využitých voucherů, Lázně Teplice v Čechách 100.

MMR v programu COVID lázně, který fungoval od 1. července 2020 do konce uplynulého, proplatilo podle agentury CzechTourism do minulého týdně 109.550 slevových poukazů za 438 milionů korun. O proplacení mohou lázně žádat do konce ledna. Viceprezident Svazu léčebných lázní ČR Martin Plachý věří, že z tohoto dotačního titulu zbudou peníze, které by úřad případně mohl poskytnout na pokračování podpory lázeňských pobytů.

Tuzemské lázně kvůli pandemii koronaviru podle Plachého v roce 2020 evidovaly zhruba o dva miliony pobytů méně než v době před vypuknutím krize. Výsledky za loňský rok nejsou zatím dostupné, podle Plachého ale budou do velké části kopírovat předloňský rok. Dá se očekávat zlepšení maximálně v jednotkách procent, uvedl dříve.