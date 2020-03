Lidé vracející se do ČR budou muset do karantény

Ilustrační foto - Zdravotníci v ochranných oblecích kontrolují 25. března 2020 v Praze cestující z autobusu, který přivezl z Itálie zpět do vlasti české občany, kteří se ze země nemohli dostat. V zahraničí stále zůstávají stovky Čechů, ministerstvo zahraničí se jim snaží pomoci k návratu. Z evropských zemí Čechy přivážejí autobusy, pro vzdálenější oblasti ministerstvo organizuje evakuační lety.

Praha - Do povinné dvoutýdenní karantény bude muset s výjimkami každý, kdo se vrátí do České republiky. Na dnešním zasedání to schválila vláda. Kabinet tak reaguje na zhoršení koronavirové pandemie ve světě. Dosud se povinnost karantény týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací, na kterém je 19 zemí, mimo jiné USA, Španělsko, Itálie, Německo, Rakousko, Francie, Austrálie nebo Velká Británie.

Dosud platná pravidla pro návrat z rizikových zemí nakazují karanténu dospělých i dětí, kteří jsou občany České republiky, a cizincům s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území Česka. Pro ostatní jsou hranice zavřené. Nově stanovená pravidla se také týkají občanů ČR a cizinců s pobytem nad 90 dnů.