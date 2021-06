Lidé věnovali přes 700 milionů na pomoc moravským obcím zasaženým tornádem

Brno - Do sbírek na pomoc jihomoravským obcím, které ve čtvrtek závažně poničilo tornádo, poslali lidé k dnešnímu ránu přes 700 milionů korun. Nejvíce peněz, 172 milionů, zatím vybrala Diecézní charita Brno. Peníze stále přibývají, například na konto Nadace Via od rána asi do 10:00 přibyly dva miliony, takže ve sbírce bylo 163,3 milionu korun. Neziskové organizace a nadace by se dnes odpoledne měly sejít a domluvit se na rozdělování peněz. Část se má uvolnit v nejbližších dnech a uhradit okamžité potřeby.

Sbírky spustilo už ve čtvrtek večer několik organizací. Člověk v tísni dosud vybral 85 milionů, Červený kříž 57 milionů a organizace Adra 26 milionů. Na stránkách donio.cz posílají lidé peníze přímo konkrétním rodinám. Přispívají také podnikatelé. Například Nadace Karel Komárek Family Foundation věnovala 150 milionů, které v prvním kole pomohou zaměstnancům a rodinným příslušníkům společnosti Moravské naftové doly.