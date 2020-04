Lidé ve studii budou podle Prymuly testováni do týdne

Praha - Zhruba 28.000 lidí zařazených do studie, která má prokázat kolik lidí v populaci už nemoc prodělalo bez příznaků, budou testováni do týdne. Začátek odběru vzorků zpozdily podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly problémy s testy, řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády. Už dříve uvedl, že výsledky studie by pak měly být do týdne. Zjistit, kolik lidí bez příznaků už nemoc prodělalo, je podle odborníků potřeba pro to, aby bylo možné lépe předpovídat budoucí vývoj epidemie.

"Chtěli jsme, aby ve všech centrech se provádělo testování jedním typem testů. Ale jak jich máme už asi pět typů, byť obdobných, tak jsme nebyli schopni postavit celý kontingent na jednom typu, se kterým se počítalo. V některých centrech se tak dělá validace nových typů, abychom je mohli použít," řekl náměstek.

Původně se mělo začít testovat v pondělí, podle něj dojde k posunu o jeden až dva dny. U lidí, kterým by vyšel rychlotest jako pozitivní, bude rovnou udělaný i odběr vzorku z nosohltanu pro běžný PCR test v laboratoři.

Rychlotesty z kapky krve by od příští středy měli začít testovat také praktiční lékaři. Zamířit by k nim po 14 dnech měli lidé, kteří měli nařízenou karanténu proto, že byli v kontaktu s nakaženým, ale test u nich byl negativní. Někteří to ale odmítají proto, že nemají ochranné pomůcky a zatím ani rychlotesty.

"Testy už jsou na krajích, v těchto dnech probíhá závoz ochranných prostředků. Věřím tomu, že většina praktických lékařů to zvládne, protože už dnes to zvládají pracovníci v sociálních službách bez větších problémů," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V domovech důchodců a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb se pravidelně po dvou týdnech testují zaměstnanci.

Praktičtí lékaři mají ze všech lékařských odborností téměř nejvyšší průměrný věk, někteří jsou tak rizikovou skupinou nad 65 let a jsou tak koronavirem více ohrožení. Například Praha 6 zřídila jedno místo, kam mohou praktičtí lékaři své pacienty pro test na ukončení karantény posílat. Fungovat bude od pondělí.

U lidí, u kterých byl test pozitivní, musí být nařízená karanténa ukončená dvěma negativními testy vzorků z nosohltanu.