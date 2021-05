Praha - Lidé ve středních Čechách dostali přes 380.500 dávek vakcíny proti covidu-19, z toho 94.000 v posledních dvou týdnech. Ukončené očkování má přes 105.200 z těch, kteří se v kraji nechali očkovat, řekl novinářům krajský koordinátor pro očkování Martin Polák.

Nejvíce dávek, téměř 118.000, dostali senioři ve věkové skupině 70 až 79 let. Následuje skupina 60 až 69 let, která dostala zhruba 76.000 dávek. Počtem podaných dávek patří Středočeskému kraji v celostátním srovnání třetí místo po Praze a jižní Moravě.

Kraj má zhruba 1,4 milionu obyvatel a funguje v něm 22 velkokapacitních očkovacích center. Někteří Středočeši se ale očkují v Praze či jiných regionech, středočeská očkovací místa naopak využívají i lidé odjinud.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Problémem je podle Poláka to, že na očkování u praktických lékařů registrovaní senioři dlouho čekají, protože dodávky vakcíny Vaxzevria od farmaceutické společnosti AstraZeneca jsou nepravidelné. Někteří praktici si musejí očkovací látku dokonce šetřit pro přeočkování a registrace pozastavili.

Podle Poláka by bylo optimální, kdyby například rodina nebo různé organizace dopravily seniora do očkovacích center, kde je očkování rychlejší. Totéž míní i hejtmanka Petra Pecková (STAN). "Byla bych pro, aby se všichni senioři, kteří se ještě nenaočkovali, zaregistrovali do očkovacího centra, půjdou ihned na řadu," uvedla.

Kraj podle Poláka také plánuje, že bude praktikům rozdělovat vakcínu Moderna, která má menší nároky na skladování a transport.

Ve středočeských nemocnicích leží 140 pacientů s covidem, jejich počet dál klesá

Ve středočeských nemocnicích leží 140 lidí s covidem-19, o polovinu méně než před dvěma týdny. Situace je stabilizovaná a zařízení se vracejí k běžnému režimu, řekl dnes novinářům krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) pandemie setrvale slábne v celém kraji. "Ta čísla jsou velmi dobrá a umožňují nám vracet se k elektivní péči, což je rozhodně dobře, protože období, kdy nebylo možné vykonávat plánované zákroky, se podepisuje na zdravotním stavu některých našich spoluobčanů," uvedl Pavlík. Podle radního se také objevují případy pacientů s postcovidovými komplikacemi. Lidé mají po prodělání nemoci potíže s plícemi, srdcem nebo svalovým aparátem. Mladoboleslavská nemocnice už pro pacienty s takzvaným postcovidovým syndromem zřídila specializovanou ambulanci a podobná oddělení by měla vzniknout i v dalších oblastních zařízeních. V nemocnicích v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Kladně a domově pro seniory v Čáslavi na Kutnohorsku ještě vypomáhají vojáci, celkem jich je 11. Z benešovské nemocnice už armáda odešla. Záchranářům v poslední době ubylo výjezdů ke covidovým pacientům, v průměru jich je 16 za den a tvoří pět procent případů. V karanténě nebo pracovní neschopnosti kvůli koronaviru je nyní deset zdravotníků z oblastních nemocnic, dodal Pavlík.