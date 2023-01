Lidé ve 12 obcích si v sobotu zvolili zastupitele, účast dosáhla tří pětin

Praha - Obyvatelé 12 obcí v Česku si v sobotu při dodatečných nebo opakovaných volbách zvolili nové zastupitele. Volební účast podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) dosáhla 61,3 procenta. Nejvíce lidí přišlo hlasovat v Moldavě na Teplicku, kde soud nařídil opakování voleb kvůli nerespektování rozhodnutí o vyškrtnutí některých voličů. Přesto i v sobotu obecní úřad vyškrtl ze seznamu voličů 38 lidí, kteří podle něj mají v obci jen formální bydliště, ale fakticky tam nežijí. Ti na místě sepsali stížnost. V sobotu v obci odhlasovalo 90,43 procenta voličů, uvedli dnes statistici.

Své zastupitele vedle Moldavy volili také obyvatelé v obcích Rokytovec, Třebsko a Želízy ve Středočeském kraji, Nevězice v Jihočeském kraji, Buková, Cebív a Trokavec v Plzeňském kraji, Ohařice v Královéhradeckém kraji, Všeradov v Pardubickém kraji, Břežany v Jihomoravském kraji a Lišná v Olomouckém kraji. Ve většině případů důvodem voleb bylo to, že se pro loňské zářijové obecní volby nenašel dostatek kandidátů.

Podle statistiků se o 82 mandátů při sobotních volbách ucházelo 188 platných kandidátů. Výsledky v pondělí projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

V Moldavě podle výsledků voleb zveřejněných ČSÚ zvítězilo uskupení starostky Lenky Novákové (Otevřeně ke všem). V devítičlenném zastupitelstvu bude mít Otevřeně ke všem tři mandáty. Stejný počet připadl koalici Spolu. Dva zastupitele má hnutí Rozvoj Moldavy a Nového Města, které vydalo prohlášení, že nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem do seznamu voličů. Jeden mandát má SPD. Do zastupitelstva se tak nedostala lídryně Iveta Boudišová, která v sobotu přinesla na úřad protest proti zásahu do volebního seznamu.

Ve středočeských obcích, kde se volby v sobotu konaly, se ucházeli o zastupitelský post nezávislí kandidáti. V Želízech na Mělnicku se do sedmičlenného zastupitelstva dostala uskupení Za lepší Želízy a Želízy s rozumem. Bývalý starosta Milan Zajíček (Želízy s rozumem) do zastupitelstva nepostoupil. V Rokytovci na Mladoboleslavsku se o funkce ucházelo devět individuálních nezávislých kandidátů a nejvíce hlasů dostal 50letý Jaroslav Misík. Také v Třebsku na Příbramsku lidé vybírali z devíti nezávislých kandidátů pět zastupitelů a nejvíce hlasů získal 44letý Martin Šefrna.

Dodatečné volby v Nevězicích na Písecku vyhrálo sdružení Pro Nevězice, zajistilo si čtyři mandáty ze sedmi. Dva mandáty získaly Nevězice I a jeden Nevězice 2023. Vítězné uskupení Pro Nevězice vedl bývalý starosta Vladimír Kyliánek, který opět získal mandát v zastupitelstvu. Více preferenčních hlasů ale obdržel jeho kolega z kandidátní listiny Emil Mašanka.

V Plzeňském kraji se do sobotních voleb v Bukové na jižním Plzeňsku, v Cebivi na Tachovsku a v Trokavci na Rokycansku přihlásilo po dvou sdruženích nezávislých kandidátů. V Bukové pak zvítězilo sdružení Pro Bukovou, v Cebivi volby vyhrálo SNK za rozkvět obce a v Trokavci sdružení SNK za rozvoj Trokavce.

Vítězem voleb v Ohařicích na Jičínsku se stalo sdružení Svobodná obec, které bude mít čtyři z pěti zastupitelů. Konkurenční uskupení Obec pro občany bude mít jednoho.

Také ve Všeradově na Chrudimsku lidé vybírali ze dvou sdružení nezávislých kandidátů. Čtyři ze sedmi zastupitelů nakonec získalo uskupení Pro obec Všeradov a tři křesla SNK Všeradov. procenta. Loni v řádném termínu se volby v obci nekonaly. Podle tehdejšího starosty Luboše Mikešky situace vznikla zřejmě nedorozuměním. "Předpokládal jsem, že nějaká kandidátka vznikne při avízu, že já už asi žádnou kandidátku sestavovat nebudu. Už dřív jsem řekl, že pokud mne někdo osloví, abych dělal dál starostu, tak jim kandidaturu podepíšu, ale sám už nic organizovat nebudu. Možná jsme se špatně pochopili," řekl před časem ČTK Mikeška. Starostou byl čtvrté volební období, znovu již nekandidoval.

V Břežanech na Znojemsku po sobotních volbách obsadila všech devět křesel v zastupitelstvu kandidátní listina Pro Břežany, kterou vedla dosavadní starostka Jana Surovcová, a v Líšné na Přerovsku se do sedmičlenného zastupitelstva dostali lidé z kandidátky nazvané Líšná spolu to zvládneme.