Lidé v Teplicích zapalují svíčky na místě, kde po policejním zásahu zemřel muž

Teplice - Na místo v Teplicích, kde v sobotu v sanitce zemřel muž, proti němuž předtím zasahovala policie, od odpoledne přicházejí stovky lidí. Někteří přijeli i ze zahraničí. Zapalují svíčky a k pietnímu místu pokládají květiny. Zhruba v 18:15 se začal dav pomalu rozcházet. V ulici U Hřiště, kde se incident stal, panuje klid, zjistila na místě ČTK. Policie sešlost sleduje, řekla dnes v 18:00 ČTK policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Soudní pitva vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem, muž byl zřejmě pod vlivem drog. Lékař už dříve uvedl, že příčinou smrti zřejmě bylo předávkování drogami.

Na sociálních sítích se objevilo amatérské video z policejního zásahu. Je z něj patrné, že se muž vzpíral a křičel a policisté proti němu použili donucovací prostředky. Podle serveru Romea.cz zasahující policista několik minut klečel zadrženému Romovi na krku. Případ se dál prověřuje.

Někteří příchozí z místa vysílají celý den živé přenosy na sociální sítě a vyzývají v nich ostatní, aby se k pietě přidali. "I když je to klidné, mně se to shromáždění nelíbí. Je to naplánované na sobotu, tohle je spontánní," řekl dnes ČTK lidskoprávní poradce a zakladatel Česko-romského sdružení Konexe Jozef Miker. Doplnil, že nesouhlasí s tím, že lidé mluví do megafonu a vyjadřují různé názory, protože se některé nevztahují k incidentu.

V sobotu se má v Teplicích od 14:00 konat pietní vzpomínka, demonstraci chce Miker svolat v příštím týdnu. "Chceme udělat příští týden demonstraci před policejní stanicí," řekl. Od policie podle něj šlo o nepřiměřený zákrok. "Ať dělal, co dělal, samozřejmě neuznávám drogy a podobně, ale pokud je to lidský život, mělo by se s ním zacházet šetrně," dodal.

22.06.2021, 18:14, autor: hbv, zdroj: ČTK

Tuto středu pořádá organizace Autonomní akce ve středu v Praze na Prokopově náměstí od 18:00 "demonstraci proti policejní brutalitě". Uvedla to na svém webu.

Ke spontánnímu pietnímu místu v Teplicích dorazili i příchozí ze Slovenska nebo z Belgie. Jeden z přítomných David Mezei odhadl, že zapálit svíčku přišlo více než 500 lidí. "Je to klidná pietní akce s tím, že každý v klidu vyjadřuje svůj názor," popsal pro ČTK shromáždění Mezei, který na místo většinu lidí prostřednictvím sociálních sítí svolal. "My Romové jsme hodně citliví v takových věcech. Nás to zasahuje a mrzí nás to. Všichni na tom videu jsme viděli, že tomu člověku bylo ublíženo, a my jsme neviděli důvod k tomu, aby ten člověk umřel," řekl Mezei.

Policie v pondělí uvedla, že policisté v sobotu odpoledne zasahovali v Teplicích kvůli potyčce dvou mužů. Zveřejnili video, kde muži poškozují cizí auta. Když na místo přijela hlídka, ležel jeden z nich na zemi a byl zraněný. Muž byl agresivní a jednoho ze zasahujících policistů pokousal. Policisté použili donucovací prostředky a podle mluvčího přivolali sanitku. "V sanitce následně zkolaboval a i přes resuscitaci se nepodařilo obnovit jeho životní funkce," uvedl v pondělí mluvčí policie Daniel Vítek.

Odpoledne přišla uctít památku i sestra zemřelého. Podle Mezeie uvedla, že na videu zveřejněném policií není její bratr.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí večer na twitteru napsal, že zasahující policisté mají jeho plnou podporu. "Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa," napsal Hamáček.