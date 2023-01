Lidé v pražských autobusech si budou moci kupovat jízdenky ve vozech

Praha - Cestující v pražských autobusech městské hromadné dopravy si budou moci nově kupovat jízdenky přímo ve vozech. Dopravní podnik (DPP) do nich nechal nainstalovat terminály pro platbu kartou. Přístroje se nachází ve všech 1200 vozech a jsou postupně uváděny do provozu. Novinářům to řekli dosluhující primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) a generální ředitel DPP Petr Witowski. U soukromých autobusových dopravců podle nich budou terminály do několika měsíců. Terminály pro DPP provozují společnosti Bankovní informační technologie ze skupiny ČSOB a Mikroelektronika. V tramvajích už služba funguje a podnik ji zavedl také v automatech v metru.

"Každému se stalo, že na poslední chvíli hledá trafiku a shání jízdenku. To již nebude nutné. Snažíme se tak poskytnout cestujícím co největší komfort a co nejméně stresu při nákupu jízdenky, tu již není nutné ani dále označovat," řekl Scheinherr.

"Do provozu budou (terminály pro platby kartou) nabíhat postupně během dnešního dne, stoprocentní funkčnost můžeme garantovat od zítřejšího ranního výjezdu. Pevně věřím, že přispějí k dalšímu snížení počtu tak zvaných černých pasažérů, a že se stanou alespoň tak oblíbenými a využívanými jako v tramvajích," doplnil Witowski.

Přístroj funguje tak, že cestující si na něm po nastoupení do vozu zvolí jízdenku a přiloží k přístroji kartu. Z něj se vytiskne jízdenka s údaji o platnosti, která se dále neoznačuje. Přístroje fungují v českém, anglickém a německém jazyce. Cestující si v nich mohou zakoupit jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobé jízdenky pro území Prahy, a to jak 30minutové a 90minutové, tak na 24 hodin, včetně varianty zlevněného jízdného.

Vybrané společnosti se budou o terminály starat šest let a provoz celého systému bude DPP stát 100.000 korun měsíčně plus pět procent z celkové výše tržeb z terminálů. Po skončení smlouvy má podnik možnost si terminály odkoupit do svého vlastnictví za jednu korunu za kus.

Od konce dubna 2019 fungují terminály v tramvajích. Strojky jsou u prostředních dveří vozů, výjimkou jsou tramvaje 14T. Také v tomto případě DPP podepsal smlouvu se společností Bankovní informační technologie, která přístroje do tramvají instalovala. Firmě patřící ČSOB platí provizi 1,99 procenta z ceny jízdenky. V tramvajích loni DPP prodal přes 3,68 milionu jízdenek za zhruba 136,5 milionu korun.

Kartou mohou v MHD zaplatit cestující například v Ostravě, stejně tak mohou lidé platit v Karlových Varech nebo Liberci a dalších městech.