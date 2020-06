Lidé v Praze protestovali proti rasismu a policejnímu násilí

Na pražském Klárově se 13. června 2020 konala demonstrace proti policejnímu a rasovému násilí v USA. Její účastníci se poté vydali k americké ambasádě, kde se uskutečnila minuta ticha za oběti. Akci svolala neformální sdružení amerických občanů žijících v Praze, Mladí zelení, Kolektiv 115, Socialistická Solidarita, Food not Bombs Praha, Prázdné trůny, feministická skupina CLARA či SdruŽeny. Byla uspořádána ze solidarity s příznivci hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které vzniklo v USA v reakci na květnovou smrt černocha George Floyda. Toho udusil při zatýkání ve městě Minneapolisu bělošský policista, který nyní čelí obvinění z vraždy.

Praha - Zhruba tři stovky lidí dnes odpoledne protestovaly na pražském Klárově a před americkou ambasádou proti policejnímu a rasovému násilí ve Spojených státech amerických i jinde ve světě. Demonstrovat dorazili zejména mladí lidé a stejně jako na protestu minulý týden tvořili značnou část účastníků cizinci. Demonstranti překonali nepřízeň počasí, za častých přeháněk si vyslechli projevy organizátorů a minutou ticha před velvyslanectvím uctili oběti rasismu.

"Naší zbraní je solidarita," pronesla v úvodním projevu spoluorganizátorka ze Socialistické Solidarity Markéta Juřicová. Podle ní je nutné vytvořit hnutí, které se postaví rasistickému systému. "V Americe se musí někteří lidé den co den bát vyjít na ulici, aby se nestali oběťmi policejního násilí kvůli barvě své pleti," dodala. Upozornila také na diskriminaci při shánění práce či žádostech o úvěr. Další řečníci pak poukázali i na rasismus v České republice.

Protestní akce byla uspořádána ze solidarity s příznivci hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které vzniklo v USA v reakci na květnovou smrt černocha George Floyda. Bělošský policista Derek Chauvin mu v Minneapolisu při zatýkání více než osm minut klečel na krku. Nepovolil, ani když muž opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Chauvin nyní čelí obvinění z vraždy a jeho tři kolegové, kteří byli u tohoto zásahu, byli obviněni z napomáhání vraždě. Všechny čtyři policie propustila.

"Vražda George Floyda rozpoutala vlnu protestů v desítkách měst po celých Spojených státech. Odpovědí byly brutální policejní zásahy, povolání národní gardy a armády," upozornili pořadatelé. Ve vlně protestů se podle nich odráží nejen hněv nad rasistickou vraždou, ale nad rasismem, který zažívají Afroameričané každý den, a který podtrhuje chybějící sociální systém, kvalitní vzdělání a pracovní příležitosti.

Účastníci pražského protestu měli transparenty s nápisy "Ticho a nečinnost vůči rasismu jsou spoluvina" či "Zdravotní a sociální péči, ne obušky a slzný plyn!". Další demonstranti si donesli vlajky či transparenty odsuzující rasismus v anglickém jazyce. Při průvodu z Klárova do ulice Tržiště, kde americká ambasáda sídlí, zazněla zejména hesla Black Lives Matter nebo This is democracy (Toto je demokracie). U velvyslanectví pak lidé žádali také odstoupení současného prezidenta USA Donalda Trumpa.

Na závěr protestu položili účastníci před ambasádu květiny za oběti rasismu, ponechali tam i většinu transparentů. Demonstrace byla poklidná a obešla se bez incidentů. Na akci dohlíželi policisté.

Další demonstrace se dnes konají ve velkých městech na západě Evropy. Protestní akce jsou nahlášené v Londýně, Paříži či Berlíně. Proti rasismu a policejnímu násilí dnes protestovali lidé i v několika australských městech a v tchajwanské metropoli Tchaj-peji.