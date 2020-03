Lidé v Litovli se probudili do prvního dne bez karantény

Litovel (Olomoucko) - Do dne, jaký prožívají ostatní obyvatelé republiky, se dnes po dvou týdnech probudili lidé v Litovli na Olomoucku. Místo úmorného sledování počtu potvrzených nákaz v jejich městě dnes někteří vyrazili na procházku do parku nebo vyjeli autem mimo katastr svého města. To vše jim bylo dosud kvůli obavě z šíření nákazy na dva týdny upřeno. Hygienici Litovelsko a Uničovsko kvůli vyššímu počtu případů nákaz koronavirem na dva týdny uzavřeli, karanténa oblasti se zhruba 24.000 obyvateli skončila o půlnoci.

"Je to krásný pocit. Myslela jsem si, že nám to prodlouží, ale naštěstí to tak dopadlo. Svobodněji se nám dýchá," řekla dnes ČTK při venčení svého psa jedna ze zdejších obyvatelek, devětašedesátiletá Jarmila Červinková.

Po 14 dnech z města zase začala proudit auta, z dálnic zmizely zákazy sjezdu a na stanovištích, které dosud střežily téměř dvě stovky policistů, zůstaly jen mobilní toalety. Rušno však ve městě není, lidé jsou opatrní a s rouškami si vyřizují jen nezbytné věci. Přesto ukončení karantény vzali s úlevou. "Určitě se dnes půjdeme projít, vezmeme to po hrázi a do lesa," plánovala dnes dopoledne v rozhovoru pro ČTK Pavlína Patáková.

Obavy však v lidech přetrvávají, i proto ulice města dnes rozhodně zaplněné nebyly. Podle Pavlíny Patákové tady ještě v neděli ráno nevěřili, že karanténa skončí. Stejně jako ostatní obyvatelé města s napětím doma neustále sledovali počet nakažených. "Když to stouplo na 79, mysleli jsme, že to nepustí, ale snad to hygienici všechno podchytili. Obavy máme ale pořád," dodala žena, která mířila s dcerou k lékaři.

Uvolnění karantény umožnilo lidem především vrátit se do práce mimo jejich bydliště. Po 14 dnech tam zamířila například Monika Rusnáková z Uničova, vrchní sestra z Léčebny pro dlouhodobě nemocné v Pasece, která již leží za vytčenou zónou. "Když nám oznámili karanténu, byl to šok, nevíte co bude. Bylo to hrozně náhlé. Cítila jsem se bezmocně, v léčebně bylo tolik práce a člověk musel zůstat doma a čekat," řekla dnes ČTK Rusnáková. Stejně náhlé bylo podle ní i oznámení o ukončení karantény. "Byla to úleva, ale zase jsme museli rychle přemýšlet co s dětmi. Mám teď tady tolik práce, že si všechno nestačím ani uvědomovat," doplnila.

Informace o zrušení karantény v dosud nejvíce zasažené oblasti vyvolala velké debaty i mezi ostatními obyvateli Olomouckého kraje. Poté, co hejtman Ladislav Okleštěk rozhodnutí hygieniků zveřejnil na svém profilu, objevilo se pod zprávou do nedělního večera přes 800 komentářů. Kromě pocitů úlevy zaznívaly i nesouhlasné reakce a obavy, aby se odtud nákaza nerozšířila do ostatních koutů kraje. "Ó národe český, včera jste nás obdivovali, podporovali, drželi palce, ať to zvládneme, a dnes by jste nás lynčovali," posteskla si v komentářích jedna z obyvatelek z dosud uzavřené zóny. Obyvatelům v kraji tito lidé také vzkazují, že na rozdíl od ostatních jsou po předchozích opatřeních podstatně opatrnější než jinde.