Lidé v exekuci kvůli dluhu u veřejných institucí se mohou snadněji oddlužit

Praha - Lidé, kteří mají kvůli dluhům u veřejných institucí exekuci, se budou v příštích třech měsících moci snadněji oddlužit. Ve čtvrtek 28. října jim začíná takzvané milostivé léto, které potrvá do 28. ledna. Pokud v této lhůtě dlužníci uhradí původní dlužnou částku neboli jistinu a 908 korun exekutorovi, úroky, penále a další platby se jim odpustí. Podle odhadu expertů se to může týkat zhruba 300.000 lidí, kteří dluží radnicím, dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím či státním a polostátním firmám jako ČEZ. Zatím není jasné, jak budou postupovat zdravotní pojišťovny.

Milostivé léto je jednorázová tříměsíční oddlužovací akce. Má pomoci lidem, kterým úroky, penále a další platby znásobily původní dluh. Pokud od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a odměnu exekutorovi, zbytek se jim odpustí. Podle zákona se to týká dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor. Zadlužení nesmějí být v insolvenci a musejí výslovně uvést, že chtějí využít milostivého léta a že exekutora vyzývají, aby postupoval podle příslušné normy.

Dlužníkům s milostivým létem pomůže linka organizace Člověk v tísni 770 600 800. Psát je možné i na adresu jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz. Dá se dohodnout videohovor. Zájemci se mohou obrátit i na 59 poraden Charity ČR po republice. Poradenství je bezplatné. K dispozici jsou i poradny dalších neziskových organizací.

Dlužníci by měli zjistit, kolik jim zbývá z jistiny splatit. Obrátit se musí doporučeným dopisem na exekutora s žádostí o vyčíslení dlužné částky. Popis postupu a vzor listu je na webu Jak přežít dluhy. Exekutora je nutné informovat o tom, že chce člověk využít milostivé léto. Následně mu pak pošle nesplacenou jistinu a 908 korun. "Ideálně v listopadu a nejpozději začátkem ledna," radí poradci organizace Člověk v tísni. Upozorňují na to, že do milostivého léta se nezapočítávají exekuční srážky, ale jen dobrovolné platby.

Zatím není jasné, jak budou postupovat zdravotní pojišťovny. Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) sklízí kritiku za to, že chce vymáhat penále jako jistinu. Vedení VZP v pondělí uvedlo, že to nařizuje zákon. Sdělilo, že čeká na výklad ministerstva spravedlnosti, zda by odpuštění penále bylo možné. Ředitel pojišťovny Zdeněk Kabátek řekl, že jinak by byla nutná novela pravidel, aby milostivé léto mohli využít i její klienti. VZP dluží 230.000 lidí 29 miliard korun. Z toho 13 miliard představuje jistina a 16 miliard penále.

"Není možné, aby cokoliv, co přirostlo (k dluhu), bylo považováno za jistinu. Penále by bez jistiny nikdy nevzniklo. Není možné ho označovat za jistinu a pokračovat v jeho vymáhání," uvedl šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný. Zákonodárci jsou ale podle něho případně připraveni k rychlé novele.

K milostivému létu se dobrovolně připojily i Air Bank a úvěrová společnost Home Credit ze skupiny PPF. U Home Credit bude výhodnější tříměsíční oddlužení pro lidí v exekuci, kteří svůj dluh ještě nezačali splácet. "Další skupinou, kterou budeme individuálně posuzovat, jsou ti dlužníci, kteří se nacházejí v mimořádně tíživé životní situaci a mají snahu své dluhy aktivně řešit," doplnila společnost Home Credit. Zájemci ji musí kontaktovat. Budou pak moci jistinu uhradit ve třech splátkách. Kdyby dlužník podmínky nesplnil a jistinu v tříměsíční lhůtě nesplatil, exekuce bude pokračovat.

Do oddlužovací akce milostivé léto se plánuje zapojit i Česká spořitelna. "V tuto chvíli s kolegy připravujeme charakter našeho zapojení, abychom dokázali pomoci co největšímu počtu zranitelných klientů. Do dvou týdnů budeme mít jasno," přislíbil na twitteru šéf představenstva spořitelny Tomáš Salomon.