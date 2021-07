Lidé v Č. Budějovicích si mohli vyzkoušet výměnu kol Formule 1

České Budějovice - Dvě stovky lidí si dnes v Českých Budějovicích vyzkoušely výměnu předních kol monopostu Formule 1. Vyvrcholila tím akce Red Bull Pit Stop Challenge, která měla v Česku čtyři zastávky. Předtím se uskutečnila v Praze, Brně a Potštejně na Rychnovsku. Vítěz celého seriálu získal lístky na zájezd na Velkou cenu Formule 1, informoval tým Red Bull.

Zájemci si dnes mohli vyzkoušet výměnu předních kol v kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Účastnily se čtyřčlenné týmy, které měly k dispozici reálnou výbavu jako mechanici při závodech Formule 1. Každý tým mohl využít tři pokusy, počítal se nejrychlejší z nich.

"Chtěla jsem si to zkusit, překvapilo mě, že to není tak těžké. Asi se zaškolím a jdu do toho," uvedla dnes v Českých Budějovicích Eliška Nachlingerová. Na rozdíl od ní některé zájemce náročnost výměny kol na monopostu zaskočila. "Není to tak jednoduché, jak to vypadá. Jednu stranu jsme zvládli velmi rychle, jenže na druhé jsme se zdrželi. Ale co se dá dělat, je to týmová práce," uvedl další účastník Jáchym Běhoun.

Nejzručnější zvládli vyměnit kolo i za šest vteřin. Podle statistik týmu Red Bull i ti pomalejší zvládli proces za deset až 11 vteřin. Kromě toho si návštěvníci univerzitního kampusu mohli prohlédnout monopost ze stáje Red Bull ze sezony 2018. Akce Red Bull Pit Stop Challenge se nyní přesouvá na Slovensko.

Právě mechanici Red Bullu drží dosavadní rekord výměny kol při závodě Formule 1. V roce 2019 pilot Max Verstappen strávil v pit stopu, což je servisní místo při závodech, 1,88 sekundy. Za tu dobu mu dvě desítky mechaniků dokázaly vyměnit všechny čtyři kola. V začátcích seriálu Formule 1 přitom stejná práce trvala i několik minut. Tehdy však na výměně všech kol pracoval často jediný mechanik.