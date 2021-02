Lidé v bývalé Jugoslávii truchlí nad smrtí srbského písničkáře

Bělehrad/Záhřeb/Sarajevo - Davy lidí se shromáždily v ulicích Bělehradu, Sarajeva nebo Záhřebu, aby uctily památku zemřelého srbského písničkáře a básníka Djordja Balaševiče. Písničkář oblíbený po celé bývalé Jugoslávii byl jedním z mála umělců, kteří se v 90. letech hlasitě stavěli proti válkám doprovázejícím rozpad tohoto mnohonárodního státu. Balašević zemřel v pátek po nákaze koronavirem ve věku 67 let.

Balašević, známý emocionálními texty svých písní na hranicích popu, rocku a šansonu, v Srbsku patřil k předním protiválečném aktivistům a kritikům bývalého prezidenta Slobodana Miloševiče. V roce 1998 byl jmenován velvyslancem dobré vůle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). V 90. letech navštívil i Českou republiku, vystoupil tehdy v pražském Lucerna Baru.

Na protest proti válečné hysterii, která začátkem 90. let zachvátila Srbsko a další republiky bývalé Jugoslávie, se uchýlil do sebeizolace a demonstrativně přestal vystupovat. Současně čelil hněvu nacionalistů, kteří mu vyhrožovali smrtí, házeli kamení do oken či propíchávali pneumatiky u auta.

Po skončení válek v Chorvatsku a Bosně byl mezi prvními, kteří překročili hranice a uspořádal turné po bývalé Jugoslávii, na němž vyprodával stadiony a koncertní haly.

"Měl by být oslavován tento jedinečný muž, který psal nejkrásnější milostné písně, nejmilejší verše o našich dětstvích, nejsmutnější rýmy o nepřízni osudu i nejvtipnější verše o našich mentalitách," řekl podle agentury Reuters chorvatský herec srbského původu Rade Šerbedžija, který si zahrál i v několika hollywoodských snímcích.

Balaševiče si v sobotu připomněli lidé v chorvatských městech Záhřebu, Pule či Splitu. Zpěvem jeho písní se na něj vzpomínalo také v bosenském hlavním městě Sarajevu, kde Balašević v roce 1998 vystoupil jako první srbský umělec po krvavé občanské válce. Vyjádřil tenkrát stud nad zločiny, které v zemi spáchali jeho spoluobčané, připomněla televize N1. Úctu zpěvákovi vzdali i v Černé Hoře.

V Balaševičově rodišti, srbském Novém Sadu, vyhlásila radnice na dnešek den smutku a na jeho počest spustila vlajky na půl žerdi. Lidé na centrálním náměstí přicházeli zapalovat svíčky. "Byl mnohem víc než jen zpěvák," řekl stanici Al Džazíra vysílající pro Balkán jeden z obyvatel města Nikola Bulatović. "Djordje Balašević byl symbolem naděje, že my všichni můžeme být lepšími lidmi a překonat těžké okamžiky."

O Balaševičovi coby ztělesnění nostalgických vzpomínek na někdejší Jugoslávii hovořila také Bělehraďanka Ivana Kurtevská. "On je pro mě symbolem skvělé doby, která uplynula a už se nikdy nebude opakovat," řekla před koncertní halou, kde písničkář každý prosinec pravidelně vystupoval.