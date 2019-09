Lidé v Brně chtějí po zastupitelích více bytů pro bezdomovce

Brno - Zhruba stovka lidí přišla dnes na zasedání brněnského zastupitelstva žádat více bytů pro lidi v bytové nouzi a bezdomovce. Nelíbí se jim, že město chce z jedné ze dvou výzev ministerstva práce a sociálních věcí čerpat peníze na práci sociálních pracovníků pouze v souvislosti s 20 vyčleněnými byty. Město původně zvažovalo, že v této výzvě vyčlení 80 bytů. Z druhé výzvy bude město čerpat peníze na práci sociálních pracovníků v souvislosti s 50 vyčleněnými byty.

Lidé měli transparenty s nápisy jako: Děti pod most nepatří. Dejte šanci důstojnému bydlení. Ano úspěšným sociálním projektům, ne lidem na ulici. Zkuste to pracovat bez domova. Bez zázemí nejde začít znovu. V nouzi poznáš politika a další. Mezi příchozími byla i předsedkyně hnutí Žít Brno Barbora Antonová. Právě Žít Brno v minulém volebním období jako součást koalice vedené hnutím ANO projekty k ukončování bezdomovectví zavedlo. Po volbách ale Žít Brno ze zastupitelstva vypadlo a ANO skončilo v opozici. Radnici vede koalice v čele s ODS.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí dvě výzvy 52 a 108, z nichž lze čerpat peníze na sociální pracovníky v souvislosti s projekty k ukončování bezdomovectví. U výzvy 52 Brno už v červnu vyčlenilo 50 bytů a chce na práci sociálních pracovníků čerpat miliony. U výzvy 108 chce Brno dát nejméně 20 bytů, ale musí to schválit dnešní zastupitelstvo. Podle některých lidí je to ale málo, kritizoval to například bývalý náměstek primátora Matěj Hollan nebo bývalý zastupitel Martin Freund (oba Žít Brno), který měl na starosti sociální začleňování a projekty k ukončení bezdomovectví. Podle Žít Brno jsou v Brně stovky rodin s dětmi v nouzi. Na území Brna podle poslední analýzy žije bezmála 2000 lidí bez domova.

Byty by měly sloužit rodinám v nouzi, jednotlivcům, seniorům, ale i handicapovaným. Koalice vedená hnutím ANO a s Žít Brno dala v minulém volebním období 50 bytů rodinám s dětmi v nouzi a desítky bytů jednotlivcům. Pilotními projekty Brna, které získaly i zahraniční ocenění, se inspirovala další města.