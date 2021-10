Lidé v Británii v obavách z problémů se zásobováním začali nakupovat na Vánoce

Londýn - Někteří lidé v Británii kvůli problémům v zásobování začali nakupovat potraviny a další zboží, které budou potřebovat o Vánocích. List The Guardian napsal, že vzrostla poptávka po mražených krůtách i dalších specialitách. Na britském trhu práce chybí nejen řidiči nákladních aut, ale i lidé pracující v jiných profesích s nižší kvalifikací.

Diskontní řetězec Aldi uvedl, že zákazníci si nyní koupí 1500 balení mražených krůtích prsou s kostí denně, což je čtyřnásobek oproti množství obvyklému pro tuto část roku. Prodej vánočního pudinku vzrostl o 45 procent. Jiní maloobchodní prodejci uvedli, že zažívají výrazný nárůst poptávky po typicky vánočním zboží, jako jsou umělé stromečky a světelné řetězy.

The Guardian napsal, že lidé si zřejmě vzali k srdci varování premiéra Borise Johnsona, že problémy v zásobovacím řetězci kvůli nedostatku pracovních sil mohou trvat několik měsíců. Zatímco vláda souhlasila vydat krátkodobá víza pro 5500 lidí ze zahraničí pracujících při zpracování drůbeže a 5000 řidičům nákladních aut, jiných odvětví se tento program netýká, napsal server Politico. Varoval, že o Vánocích kvůli nedostatku řezníků mohou na pultech obchodů chybět oblíbená "prasátka v peřince", párečky balené v plátcích slaniny.

Pokud se nynější černé scénáře naplní, půjde o druhé Vánoce, které nebudou takové, na jaké byli lidé v Británii v posledních letech zvyklí. Loni svátky kvůli pandemii covidu-19 mohli trávit jen v omezeném okruhu příbuzných a přátel.

Zejména Londýn a jihovýchodní Anglie se v uplynulých dnech potýkaly s nedostatkem pohonných hmot, které neměl kdo dovézt na čerpací stanice. Agentura Reuters v úterý napsala, že situace se v tomto ohledu zlepšuje. Zatímco v neděli bylo "na suchu" 22 procent benzínových pump v hlavním městě a jeho okolí, nyní je to 15 procent. Na pětině stanic je k dostání jen jeden typ paliva. Od pondělka se do rozvozu benzinu a nafty zapojili vojáci.

"Poté, co si lidé naplnili nádrže aut, se zaměřují na to, aby naplnili mrazáky a spíže," napsal The Guardian.