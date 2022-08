Lidé už požádali o příspěvek 5000 Kč asi pro 211.000 dětí

Praha - Lidé už požádali o jednorázový příspěvek 5000 korun asi pro 211.000 dětí. Uvedl to ráno na twitteru ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Celkem by mohlo podle ministerstva dostat příspěvek 1,1 milionu domácností zhruba na 1,6 milionu dětí. Z nich pro 240.000 dětí dostanou lidé dávku automaticky, protože na ně již pobírají dětské přídavky. Výdaje na mimořádný příspěvek dosáhnou asi 7,8 miliardy korun. Příspěvkem chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny.

Dávka je určena na všechny děti s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku, kterým nebylo letos k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce tohoto roku teprve narodí. Získat ji mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti příspěvek dostávají automaticky a ostatní o něj musí požádat buď on-line na webu ministerstva, nebo osobně přes tzv. Czech Pointy. Celkem bylo podle dnešních informací Jurečky podáno už přes 132.000 žádostí, z toho přes on-line aplikaci asi 117.000 a na Czech Pointech přes 15.000.

Ministerstvo webovou aplikaci pro podávání žádostí zprovoznilo zkušebně o víkendu, kdy dorazilo přes 20.000 žádostí. V ostrém provozu je systém od pondělí. Podávání žádostí provázely v pondělí potíže, které se ale podle ministra podařilo do 17:00 odstranit. Aplikace měla přes den výpadky. On-line formulář je možné vyplnit jen s elektronickou identitou, tedy třeba s tou bankovní. Právě ověřování identity působilo potíže.

Část údajů je v on-line žádosti už vypsaná. Lidé pak musí zadat případně adresu skutečného pobytu. Vyberou způsob doručení peněz a komunikace s úřadem. Doplní jména a rodná čísla dětí a údaje o partnerovi, nebo zaškrtnou, že jsou samoživitelé. Na závěr potvrdí čestná prohlášení o příjmu a členech domácnosti. V Czech Pointu by k podání žádosti měl stačit občanský průkaz a rodná čísla dětí. Pěstouni či jiní pečující by měli dodat doklady, které potvrzují vztah k dítěti. Je to třeba rozhodnutí o svěření do péče. Kopie je možné nahrát i do on-line žádosti. Při střídavé péči by měl žádat jeden z rodičů.