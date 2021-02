Lidé už nakupují letní dovolené, s výhodnými podmínkami storna

Brno - Lidé i přes nejistý vývoj koronavirové pandemie věří, že si letos v létě užijí dovolenou u moře. Dopravci i cestovní kanceláře hlásí prodeje a rezervace zájezdů. K nákupu nabízejí výhodné podmínky pro případ zrušení dovolené, třeba kvůli koronavirovým opatřením. Zájezd lze zrušit bez storno poplatku i měsíc před odletem, vyplývá z odpovědí zástupců společností, které ČTK oslovila.

Prodej jízdenek na vlaky do Chorvatska dnes zahájil soukromý dopravce RegioJet. První spoj vyjede poslední květnový pátek. Kromě Rijeky doveze cestující nově i do Splitu a Záhřebu. "Za první dvě hodiny jsme prodali kolem 1000 jízdenek, což považujeme za velký úspěch, jsou to skoro dva plné vlaky. Máme už i stovky dalších rezervací od cestovních kanceláří," uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Cena jednosměrné jízdenky na sedačce do Rijeky začíná stejně jako loni na 590 korunách, v lůžkovém kupé na 790 korunách. Cesta do jižnějšího Splitu je o 300 korun dražší. Kromě Prahy a Brna vlaky zastaví také v Břeclavi, na Slovensku v Bratislavě a v Maďarsku v Györu a Budapešti.

Lidé, kteří si už nyní jízdenku zakoupili, ji dva měsíce před odjezdem mohou stornovat bez jakéhokoliv poplatku. "Následně jsou storno poplatky postupně nastaveny od 25 do 50 procent, 14 dnů před odjezdem jízdenku stornovat nelze. Toto se ovšem netýká případů, kdy by z nějakého důvodu spoje nemohly jet nebo by se zkomplikovala výrazně cesta například pro občany České republiky, že by potřebovali nad obvyklý rámec další potvrzení. V takovém případě budeme cestujícím vracet plné jízdné bez storno poplatků. Takto jsme postupovali například i loni, když Slovinsko zavedlo cestovatelská omezení pro cestující z ČR," řekl Ondrůj.

Podle něj je vysoká poptávka také u prodeje dovolenkových balíčků u Jadranu, protože lidé věří, že situace v létě již bude dobrá a na dovolenou odjedou.

Rezervace i prodej eviduje také cestovní kancelář Exim tours. Nejvíce je zájem o Egypt, Turecko, Řecko a Tunisko. "Změnili jsme zcela systém storna, abychom klientům dali jistotu a v případě problémů vždy vracíme hotovost, i když uplatnili voucher. Při akci First Minute, která platí až do konce února, zákazník vždy zaplatí jen jednu zálohu 1490 korun za osobu a zbytek doplatí až 30 dnů před odletem. Do té doby lze zrušit zájezd zdarma," sdělil mluvčí kanceláře Petr Kostka.

Totožná pravidla nastavila i cestovní kancelář Fischer. "Leden a únor tradičně bývají nejsilnější při nákupu letních dovolených a stejně je tomu i letos. Upravili jsme podmínky tak, aby lidé nepřišli o výhodnost včasného nákupu a zároveň se nemuseli bát, že o peníze přijdou. Dříve museli klienti doplatit zbytek částky dřív než 30 dní před odletem a přišli třeba o zálohu. Mírnější podmínky hodně zafungovaly, spousta lidí si již zájezdy rezervovala. Jde vidět, že chuť cestovat nezmizela a naopak je ještě větší třeba proto, že si loni lidé dovolenou odepřeli," uvedl mluvčí společnosti Jan Bezděk.

Doplnil, že na vrcholu zájmu jsou tradičně řecké a španělské ostrovy, Egypt nebo Turecko.