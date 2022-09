Lidé stále více prodávají přečtené knihy, za zisk z nich kupují nové

Praha - Největší český on-line antikvariát Knihobot rozšířil spolupráci se společností Levné knihy. Ta začala v dubnu v Brně, nyní přibudou další čtyři místa na jihu Čech na Vysočině. Za necelý půlrok Knihobot prostřednictvím poboček Levných knih v Brně obsloužil přes 900 zákazníků a přijal k prodeji více než 10.000 již přečtených knih. ČTK to dnes za Knihobot sdělila Zuzana Žižková.

V současnosti Knihobot celkově denně přijme 4000 až 5000 nových titulů a obdobné množství prodá. Měsíčně tak lidem na provizích vyplatí skoro šest milionů korun, což je v porovnání s loňskými čísly více než dvojnásobek. Podle Žižkové se lidé naučili vracet přečtené knihy zpět do oběhu a za peníze získané jejich prodejem často nakupují hned jiné. Knihobot a Levné knihy proto sázejí na to, že v době rostoucích cen papíru a knih a klesající kupní síly si čtenáři snáze obhájí nákup nepřečtených knih se současným prodejem knih přečtených.

Nově budou moci lidé přinést již nechtěné knížky do čtyř poboček Levných knih v Táboře, Jihlavě a dvakrát v Českých Budějovicích. Knihy přitom není potřeba nijak balit, na pokladně postačí předat jméno, email a telefonní číslo. O převoz knížek do skladu, jejich nafocení, prezentaci a následný prodej a doručení novému majiteli se postará Knihobot. Až se kniha prodá, pošle firma na účet prodávajícího 60 procent z ceny prodané knihy minus 29 korun. V Knihobotu se však přijímají knihy pouze v perfektním stavu, přičemž nejlépe se prodávají knihy z posledních 30 let.

"Knížek se pravděpodobně bude tisknout méně a budou dražší. Což pochopitelně může celou řadu pravidelných zákazníků odradit. Jenže pokud knihkupectví rozumným způsobem podpoří prodej již přečtených titulů, chuť utrácet se zachová," uvedl zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš.

"Troufám si tvrdit, že ekonomická motivace v případě secondhandu začíná převyšovat tu ekologickou. A to je z mého pohledu zcela v pořádku. Lidem konečně začíná docházet, že dobře prodat starší věc je z logiky věci výhodnější než novou vyrobit a starou vyhodit," vysvětlil Gazdoš.

Antikvariát proto očekává opět rekordní rok. Knížka z druhé ruky totiž podle Gazdoše přestává být stigma a kromě čtenářů, kteří ji kupují pro sebe, přibývá i těch, kteří dají přednost zajímavosti titulu před jeho stářím například při volbě vánočního dárku.

Knihobot.cz je největší český knižní on-line antikvariát. Vznikl v roce 2019 a funguje po celé ČR a na Slovensku – knihy dokáže vyzvednout na jakékoliv adrese a stejně tak je kamkoli zaslat. Tituly prodává na bázi komisního prodeje. Firma loni meziročně zvýšila zhruba čtyřnásobně obrat z 18 na 76 milionů korun. Prodala asi půl milionu knih, letos si dala za cíl překonat obrat 300 milionů korun a prodat dva miliony publikací.