Lidé stále nosí svíčky k domu Karla Gotta na pražské Bertramce

Praha - I druhý den po smrti Karla Gotta lidé od rána přicházeli vzdát zpěvákovi úctu a vyjádřit soustrast pozůstalým k vile rodiny na pražské Bertramce. Navzdory silnému dešti přicházely zapálit svíčku nebo položit květiny i rodiny s malými dětmi. Pietní místa vznikají také jinde v Praze. Osmdesátiletý zpěvák v úterý před půlnocí podlehl akutní leukémii.

Na Gotta vzpomínají také v dejvickém divadle Semafor. Ve foyer mají od středy vystavenu jeho fotografii, u které jsou vypsána životní data a připomínka, že mezi lety 1963 až 1965 byl členem ansámblu divadla Semafor.

Pietní místo zřídilo dnes také vydavatelství Supraphon ve své prodejně na Jungmannově náměstí. Vyvěsili zde plakát, který nechali k této příležitosti vyrobit. Lidé už před výlohu začali nosit svíčky, řekl za vydavatelství Vladan Drvota. Další pietní místo zřídila pražská konzervatoř, kde Gott studoval. Ve středu sem přicházelo mnoho lidí, včetně cizinců. Pietní místo je u hlavní budovy za Rudolfinem, v ulici Na Rejdišti. Lidé sem mohou nosit květiny a zapalovat svíčky, uvedl ředitel konzervatoře Petr Čech.

Vyjádřit úctu a soustrast mohou lidé také v kondolenční knize, kterou ve svém úřadu umístila Praha 5. Podle mluvčí radnice Jitky Drmolové tak zatím učinilo 18 lidí, úřad bude do pátku každý den otevřen až do 20:00.

Mluvčí později večer ČTK sdělila, že Praha 5 našla konkrétní místa, která chce pojmenovat po Gottovi. "Koaliční partneři se dnes shodli na konkrétních místech, která by mohla nést jméno nedávno zesnulého umělce Karla Gotta. Jako vyjádření pocty jeho celoživotnímu dílu bychom po něm chtěli pojmenovat vhodné a zejména důstojné místo v Praze 5. V této chvíli zvažujeme pojmenování nové ulice či náměstí v plánovaném projektu Smíchov City," uvedla starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (za ODS).

Městská část Praha 5 podle ní nechce přejmenovat již existující ulici, a to zejména s ohledem na komplikace, které by to přineslo jejím občanům. Z tohoto důvodu koaliční partneři preferují možnost pojmenování nové ulice, případně náměstí v rezidenčním projektu Smíchov City. Tyto kroky bude vedení Prahy 5 úzce komunikovat s Magistrátem hlavního města Prahy, dodala. Ve hře je také výstavba nového multifunkčního sálu, který Praze 5 stále chybí a mohl by nést umělcovo jméno. Vhodným místem by byl objekt v parku Sacré Coeur, na který již má Praha 5 zpracovanou objemovou studii, dodala.

K vile na Bertramce dnes v podstatě neustále přicházeli či auty přijížděli další lidé všech věkových kategorií a přinášeli nové svíčky či zapalovali ty, které zhasly. Obvykle dorazili jednotlivě, v párech, ale i ve větších skupinkách. Přišlo hodně seniorů a matek s dětmi.

I přes silný déšť přicházela odpoledne většina lidí k vile pěšky. Zapalovali svíčky, či rozsvěcovali ty, které zhasly. Atmosféra byla poklidná, mluvil málokdo. Někteří lidé plakali.

Mnohanásobný Zlatý slavík zemřel doma na Bertramce v kruhu svých nejbližších. Vláda ve středu bezprostředně po oznámení jeho úmrtí rozhodla, že pokud s tím bude rodina souhlasit, Česko se s Gottem rozloučí státním pohřbem, na jehož datum připadne i státní smutek.

Lidé v Brně chodí do rozhlasu napsat vzkaz zemřelému Gottovi

Do budovy Českého rozhlasu v Brně přicházejí dnes od rána lidé napsat vzkaz do kondolenční knihy zemřelému zpěvákovi Karlu Gottovi. Na jejím umístění v budově se dohodlo město s brněnským rozhlasem, kde Gott nahrál několik písní. Jiří Kokmotos z Českého rozhlasu Brno ČTK řekl, že se k akci připojila i studia v Hradci Králové nebo Olomouci a Praze. Několik svíček u zpěvákovy fotografie lidé zapálili i na náměstí Svobody v Brně. Gott zemřel v úterý ve věku 80 let. V září oznámil, že má akutní leukémii.

Stůl s kondolenční knihou, Gottovou fotografií, svíčkou a květinou stojí hned za vstupem do budovy v prostoru recepce rozhlasu. Pár lidí přišlo napsat vzkaz už po osmé hodině ranní a postupem času se přidávali další jednotlivci. Ve vzkazech jsou slova jako "Navždy zůstanete naším národním pokladem" nebo "Byl jste největší legendou naší hudební scény a ve světě nás nejvíce proslavil" i "Díky za vaše písně, které jsou věčné".

Podle Kokmotose bude kondolenční kniha v rozhlase možná až do Gottova pohřbu, termín zatím není stanovený. Rodině potom knihu odevzdá brněnská rodačka Eva Pilarová.

Vysílání věnované Gottovi vidělo v televizi přes 2,1 milionu lidí

Pořady věnované Karlu Gottovi vidělo ve středu na třech největších televizních kanálech v hlavním vysílacím čase více než 2,1 milionu diváků, tedy téměř 60 procent všech lidí u obrazovek. Vyplývá to z informací televizí.

Nejsledovanějším pořadem o Gottovi mimo zpravodajství byla premiéra dokumentu Zůstanu svůj na Nově, kterou vidělo 1,2 milionu lidí. Každý z trojice pořadů na ČT1, Co takhle dát si Gotta, Všechnopárty a Neobyčejné životy, zhlédlo mezi 658.000 a 679.000 diváky. Záznam z koncertu umělce na Primě vidělo 263.000 diváků.

Gottovi věnovaly velkou část svého vysílacího času hlavní zpravodajské relace. Největší sledovanost měly Televizní noviny na Nově s podílem 43,5 procenta, což představuje 1,62 milionu lidí.

Úmrtí zpěváka se televize věnovaly již od dopoledne, kdy se informace objevila. ČT24 spustila kontinuální speciální vysílání a komerční stanice nabídly zvláštní zpravodajské vstupy.