Lidé si v kostele svatého Vavřince v Přerově mohli poprvé prohlédnout nové zvony

Přerov - Lidé si dnes v kostele svatého Vavřince v Přerově mohli poprvé prohlédnout nové zvony. Loni v listopadu je odlili pracovníci zvonařské dílny Rudolfa Pernera v německém Pasově. Do Přerova zvony přivezla dodávka s vozíkem ve čtvrtek večer, v pátek ráno se stěhovaly do kostela, řekla ČTK Anna Sýkorová ze spolku Přerovské zvony smíření. Na pořízení zvonů pro věž kostela mohli zájemci přispět ve veřejné sbírce, která nadále pokračuje.

Zvon o hmotnosti přibližně 1800 kilogramů nese jméno Jan Pavel, zvon pojmenovaný František z Assisi váží asi 400 kilogramů. Větší ze zvonů je věnován obětem poválečného masakru na Švédských šancích nedaleko Přerova, při němž v červnu 1945 zemřelo 267 Němců, Maďarů a Slováků. Odlita na něm jsou jména zavražděných dětí.

Oběti masakru dnes připomněla vzpomínková setkání na Švédských šancích a na městském hřbitově, v barokním kostele svatého Vavřince mohli lidé navštívit koncert a zúčastnit se mše svaté. Na nové zvony se přišlo podle Sýkorové podívat více než sto lidí. Značná část jich přicestovala z Maďarska, Slovenska a Německa. "Jsou to potomci obětí ze Švédských šancí," řekla Sýkorová.

Zvony zatím zůstávají v interiéru kostela. Do věže svatostánku by měly být zavěšeny příští rok, což si však vyžádá nezbytné úpravy věže i zvonové stolice. "Zbývá nám ještě uhradit doplatek za velký zvon, který je necelých 400.000 korun. A pak nás čeká úprava zvonové stolice, ta vyjde na dalšího půl milionu korun. Obojí chceme stihnout do příštího roku, kdy budeme slavit 500. výročí kostela sv. Vavřince," uvedl předseda spolku Přerovské zvony smíření a děkan Josef Rosenberg.

Na podporu sbírky plánuje spolek v létě a na podzim další akce. "Už teď máme domluvený na začátek srpna benefiční koncert, jehož výtěžek půjde právě na sbírku na zvony," doplnil místopředseda spolku Petr Měřínský. Před Vánocemi spolek znovu počítá i s punčováním pro zvony, tedy prodejem punče doplněným o kulturní program. Uskutečnilo se už loni.

Nové zvony mají připomenout nejen jeden z nejhorších případů msty na německy mluvícím obyvatelstvu v poválečném Československu, ale též doplnit prázdná místa ve věži kostela svatého Vavřince. Zvony tam chybějí od března 1942, kdy byly zabaveny pro válečné účely. O zvony kostel přišel i za první světové války. V roce 1956 se podařilo pro kostel získat jeden zvon ze zrušeného kostela svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku.

Na kopci zvaném Švédské šance přišlo v noci z 18. na 19. června roku 1945 o život 120 žen, 72 mužů a 75 dětí včetně kojenců. Karpatští Němci ze Slovenska, slovenští Maďaři a Slováci vracející se po válce domů se tehdy stali oběťmi poválečného vyřizování účtů. Vlaku, v němž cestovali, si na přerovském nádraží všimli příslušníci 17. pěšího pluku z Petržalky. Cestující nechali vyvléct z vagonů, donutili je doplahočit se na kopec nad Přerovem a tam je popravili.