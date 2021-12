Lidé si připomněli desáté výročí úmrtí Václava Havla

Praha - Lidé si dnes na mnoha veřejných akcích po celé zemi připomněli desáté výročí úmrtí dramatika, vůdčí postavy sametové revoluce a prvního českého prezidenta Václava Havla. V centru Prahy v kavárně Slavia, kterou měl Havel v oblibě, uctila dopoledne jeho památku řada politiků a dalších osobností. Po setkání v kavárně následovalo položení květin na pamětním místě na piazzetě Národního divadla nesoucí prezidentovo jméno. U Havlovy chalupy na Hrádečku na Trutnovsku, kde před deseti lety zemřel, se dnes sešly desítky lidí. V Plzni si Havla připomněli čtením z jeho proslovů, v Brně třeba debatou o Havlově odkazu. Na facebooku na něj zavzpomínali i čelní představitelé Slovenska.

Po 18:00 vyrazily desítky lidí z Hradčanského náměstí v Praze na vzpomínkový pochod Srdce na Hrad. Velký symbol srdce, který je s Havlem spojován a který zdobil Hrad v posledních dnech jeho prezidentování odnesou účastníci z Hradčanského náměstí přes Rock Café do Lucerny.

V kavárně Slavia připomnělo Havlovu osobnost a hodnoty, které celý život prosazoval, několik řečníků. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ocenil jeho zásadovost.

"Pokud se budeme hádat a dohadovat a nebudeme schopni zaujímat principiální stanoviska, tak si nás nikdo nebude vážit," řekl. Dodal, že akce měla být původně větší a konat se měla v hlavním sále Senátu, ale kvůli epidemické situaci organizátoři zvolili komornější podobu. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se zamyslela nad tím, kam se české prostředí posunulo za deset let od Havlovy smrti. Podivila se nad tím, že ze známého hesla o pravdě a lásce se pro mnoho lidí stalo něco hanlivého. "Já nechápu pravdu a lásku jako něco, co má být urážkou," řekla a dodala, že jde o hodnoty, o které by měli všichni usilovat.

Na bývalého prezidenta zavzpomínali lidé, kteří s ním pracovali. Ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský řekl, že je třeba připomínat myšlenky, které Havel prosazoval, a nedělat z něj modlu. Ocenil, že se k výročí po celé zemi koná řada připomínkových akcí. "Jsou o to cennější, že je neorganizuje žádná vláda a nesvolává žádný úřad," řekl.

Pietní akce pro prvního českého prezidenta se dnes konaly a mnohde konají ještě večer. Například v Sokolově je k dispozici pietní místo před vstupem do Městského domu kultury. Desítky lidí dorazily pěšky i auty k Havlově chalupě na Hrádečku. Prostranství před ní oživily květiny, hořící svíčky nebo symboly srdce, zjistil na místě zpravodaj ČTK. Asi padesátka Havlových příznivců se účastnila vzpomínkového pochodu od trutnovského pivovaru k jeho chalupě. V Brně bývalého prezidenta připomněly výstava Havel (nejen) na Provázku, unikátní záznamy rozhovorů pořízených Pamětí národa i debata o Havlově odkazu. Desítky lidí přišly jako vzpomínku zapálit svíčku buďto do Uličky Václava Havla nebo vedle vstupu do Divadla Husa na provázku na Zelném trhu v Brně.

Dřevěné srdce z pochodu Srdce na Hrad skončí na pódiu Lucerna Music Baru, kde se večer uskuteční velký vzpomínkový koncert. Účastní se ho třeba Ivan Hlas Trio, Jiří Dědeček, Už jsme doma, Beata Hlavenková, Michal Hrůza s kapelou, Jaroslav Hutka, Varhan Orchestrovič Bauer a další. Akce je živě přenášená mimo jiné na Youtube kanálu https://www.youtube.com/NetwINProduction.

V pasáži v Lucerně je ode dneška do 23. prosince vzpomínková výstava fotografií 10 let bez V. H., které pořídilo 12 fotografovů jako Karel Cudlín, Tomki Němec, Petr Našic, Ivan Prokop, Ibra Ibrahimovič nebo Lukáš Bíba. V Kině Lucerna se také promítalo několik filmů o Václavu Havlovi, večer to pak bude dokument Umění disentu od amerického režiséra Jamese Deana Le Sueura.

Do připomínky výročí Havlova odchodu se zapojila také Knihovna Václava Havla. Ve spolupráci s nadací Vize 97 a pražským dopravním podnikem vybavila v Praze autobusy a tramvaje některou z jeho myšlenek. Projekt Havel pro cestující přináší deset citátů, které Václav Havel napsal či pronesl během svého prezidentského mandátu. Knihovna Václava Havla také poskytla výběr textů pro plzeňské veřejné čtení Havlových proslovů s podtitulem A nebuďte smutnej, Vaňku!. Účastnilo se ho 85 čtenářů. Myšlenkám dramatika a významného českého a světového politika přišly dnes do v plzeňského kulturního prostoru Moving Station naslouchat desítky lidí. Štafetová četba Havlových textů se konala také v Hradci Králové ve Wonkově ulici před městskou knihovnou u Lavičky Václava Havla.

Vzpomínku Havlovi dnes věnovali i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Slovenska Eduard Heger. Čaputová na facebooku napsala, že životní příběh Václava Havla ukazuje, že ideály do politiky patří. Poslední československý a první český prezident je podle ní "neoddělitelně spojený s hvězdnými chvílemi naší nedávné historie". Podle slovenského premiéra Eduarda Hegera ukázal Havel, že síla člověka nespočívá v křiku. "I jeho zásluhou se Slovensko snáze zařadilo do rodiny západních demokracií," dodal předseda slovenské vlády.

Poslední československý a první český prezident vstoupil do povědomí veřejnosti v 60. letech minulého století díky působení v divadle. V době normalizace patřil k nejvýraznějším představitelům disentu a po listopadu 1989 se stal vrcholným politikem. Zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let na své chalupě na Hrádečku.