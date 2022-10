Lidé si připomenou výročí vzniku samostatné republiky v roce 1918

Praha - Česko si dnes připomene 104. výročí vzniku samostatné republiky. V Praze i v jiných městech se uskuteční tradiční pietní akce. Prezident Miloš Zeman jmenuje nové generály a večer udělí státní vyznamenání. V centru Prahy a Brna se chystají protivládní demonstrace. Některé památky a státní instituce také pořádají dny otevřených dveří.

Loni se v tomto termínu jmenování nových generálů ani předávání státních vyznamenání nekonalo kvůli Zemanově hospitalizaci. Zeman pak udělil generálské hodnosti i státní vyznamenání letos na jaře.

Představitelé státu si dnes dopoledne připomenou výročí založení Československa tradičně u Národního památníku na pražském Vítkově. V poledne prezident na Pražském hradě jmenuje nové generály. Večer pak Zeman naposledy předá ve Vladislavském sále Pražského hradu státní vyznamenání.

Podle informací některých médií a dřívějších vyjádření hlavy státu by ocenění měl získat mimo jiné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, česko-americký tenista Ivan Lendl či ošetřující lékař prezidenta a ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral. In memoriam by mohli vyznamenání obdržet protinacistický odbojář Josef Mašín, zpěvačka Hana Zagorová a americká podnikatelka českého původu Ivana Trumpová. Prezident by mohl vyznamenat také studenty, kteří v listopadu 1939 protestovali proti nacistické okupaci a byli popraveni.

Udílení cen se někteří politici a zástupci veřejných institucí nezúčastní. Někteří neúčast zdůvodňují pracovními povinnostmi, jiní nedorazí kvůli tomu, že Hrad některé ústavní činitele při rozesílání pozvánek vynechal. V sále budou chybět politici Pirátů či TOP 09, nepřijdou také někteří rektoři nebo hejtmani.

V Praze na Albertově dnes od 09:00 chystá oslavu výročí vzniku Československa Univerzita Karlova. Vzpomínkové akce, hlavně u pomníků a soch prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, se uskuteční také například v Brně, Olomouci, Jihlavě, Karlových Varech či středočeských Lánech.

V den státního svátku se uskuteční rovněž jiné akce, například v Račiněvsi se bude dopoledne sázet alej na připomínku Nicholase Wintona, zachránce židovských dětí před koncentračními tábory z roku 1939.