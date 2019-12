Lidé si připomenou osmé výročí úmrtí Václava Havla

Praha - V den osmého výročí úmrtí Václava Havla si lidé mohou přijít osobnost prvního českého prezidenta připomenout na Václavské náměstí. Setkání se uskuteční 18. prosince v 18:00, tedy přesně osm let poté, co se po Havlově smrti lidé na místě spojeném s převratnými událostmi českých dějin také začali spontánně scházet. Pořadatelé chtějí připomenout také sametovou revoluci, v jejímž čele Havel stál a od níž letos uplynulo 30 let. ČTK o nadcházející pietě za organizátory informoval Vojtěch Frajt.

Pietní vzpomínka na Havla se ponese ve stejném duchu jako před osmi lety - se svíčkami v rukou. V programu vystoupí Havlovi přátelé, lidé, kteří s ním po revoluci na Hradě pracovali jako kancléř Karel Schwarzenberg, osobní tajemník Vladimír Hanzel, osobní asistentka Jaroslava Dutková, sekretářka Bára Štěpánová, architekt Zdeněk Lukeš nebo Dana Huňátová, která řadu let působila na ministerstvu zahraničních věcí.

Pamětníky doplní zástupci mladší generace - režisérka a herečka Petra Nesvačilová nebo Bohdan Bláhovec se slam poetry. Písně Karla Kryla a Marty Kubišové zahraje Ticho de Pre Cupé Band.

Dramatik, disident a později poslední prezident Československa a první prezident České republiky Václav Havel zemřel před osmi lety ve věku 75 let na následky dlouhodobých zdravotních problémů. Na jeho úmrtí reagovali čeští i světoví politici, ale také občané spontánními pietními akcemi.

Ve dnech 19. a 20. prosince byla rakev s Havlovými ostatky vystavena v prostorách kostela sv. Anny, sídle jím založeného kulturního centra Pražská křižovatka, kde se mu poklonily tisíce lidí. Poté byly převezeny v pohřebním průvodu přes Karlův most do Toskánského paláce a odtud na lafetě děla do Vladislavského sálu Pražského hradu, kam se také přišly poklonit tisíce lidí.

Jejich květiny a věnce byly na přelomu roku převezeny na lodích do Děčína, kde byly vypuštěny do Labe směrem k Severnímu moři. Státní pohřeb za účasti zahraničních hostí se konal 23. prosince 2011 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Česká vláda v reakci na úmrtí vyhlásila od 21. prosince třídenní státní smutek. Václav Havel je pochován spolu se svou první ženou Olgou v rodinné hrobce na Vinohradském hřbitově v Praze.