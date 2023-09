Lidé si o dnešním svátku mohou prohlédnout úřad vlády a některá ministerstva

Praha - Úřad vlády a některá ministerstva dnes otevřou ke Dni české státnosti své brány pro návštěvníky. Na Malé Straně v Praze si lidé mohou prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, a sídlo ministerstva kultury Nosticův palác. Komentované prohlídky jsou pro zájemce připraveny také v historické budově ministerstva zemědělství na Těšnově a na Malé Straně mohou nahlédnout do zákulisí ministerstva financí a zajímavých prostor bývalého kláštera řádů bosých karmelitek a anglických panen. Ke dnům otevřených dveří se připojila také pražská hygienická stanice, která zve návštěvníky do své budovy, od středověku známé jako Stará rychta, v Rytířské ulici.

Návštěvníci Strakovy akademie dnes budou mít nejen možnost vidět její zákoutí, jednací místnost vlády, tiskový sál nebo prostory, které využívá pro protokolární účely nynější premiér Petr Fiala (ODS), ale i auta, kterými jezdili ústavní činitelé v době od 60. let 20. století do začátku nového tisíciletí. Jejich třídenní výstava dnes začne na zahradě Strakovy akademie.

"K vidění bude například Tatra 603, která se vyráběla jen pro vládní činitele, unikátní Tatra 700, kterou nechal pro své účely zhotovit Miloš Zeman, nebo například Audi A8 Václava Klause. Vystavená vozidla také doplní vzácná Tatra 613 Speciál, která měla být po dosloužení zlikvidována," uvedla vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková.

Do prostor, které nejsou veřejnosti běžně přístupné, mohou dnes lidé nahlédnout rovněž v historické budově ministerstva zemědělství, navržené architektem Františkem Roithem. Komentované prohlídky je zavedou do bývalého reprezentativního bytu ministra, do pracovny státního tajemníka, jednacích sálů nebo pracovny ministra a dozví se něco i z historie budovy, která se jako první v Praze stavěla za použití litého betonu.

Při prohlídce ministerstva financí lidé mohou zhlédnout výstavu o minulost i přítomnost celnictví a expozici Státní tiskárny cenin a mohou si i vytisknout pamětní list na knihtisku z poloviny 19. století. Součástí programu je rovněž přednáška finanční gramotnosti a prezentace práce Generálního finančního ředitelství, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Finančního arbitra a Státní pokladny Centra sdílených služeb. V přilehlých Vojanových sadech se lidem představí světově proslulí služební psi celníků z výcvikového centra v Heřmanicích.

Příspěvkové organizace představí návštěvníkům také ministerstvo kultury. Ti, kteří navštíví jeho Nosticův palác, si tak mohou prohlédnout například z expozice Technického muzea v Brně historický velociped nebo motocykl, na kterém v 80. letech závodil brněnský jezdec Alexandr Vysloužil, případně lístkový katalog, trochu tajemnou dřevěnou skříňku se šuplíčky z Národní knihovny. Nebudou chybět ukázky lidové tvorby od Národního muzea v přírodě nebo Národního ústavu lidové kultury.

Se svou činností chtějí návštěvníky seznámit i pražští hygienici. Představí například problematiku restaurací a stánků s občerstvením, výrobků ohrožujících veřejné zdraví, infekčních onemocnění nebo civilizačních nemocí. Informovat budou ale i o historii svého sídla, ve kterém jsou přes 140 let. V uplynulých staletí měl v komplexu domů zázemí královský rychtář, vinný šenk, divadelní společnosti i skautská organizace Junák. V tamní šatlavě byl umučen Jan Nepomucký.

Bližší informace k uvedeným akcím najdou zájemci na webem jednotlivých institucí.