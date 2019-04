Praha - Lyžování v Česku nabídne o nadcházejícím víkendu několik posledních horských areálů. Některé sjezdovky budou připravené v Krkonoších a Jeseníkách, na lyže budou moct zájemci vyrazit i do Krušných, Orlických a Jizerských hor. Nejméně tři střediska plánují sezonu natáhnout ještě do příštího týdne nebo do Velikonoc. Na několik tras mohou stále vyrazit běžkaři.

Na krkonošských sjezdovkách leží od 30 do 100 centimetrů sněhu, lyžuje se za ceny vedlejší sezony. Ve SkiResortu Černá hora - Pec bude na víkend nachystáno asi 16 kilometrů sjezdovek, sezonu ukončí v neděli. Pro běžkaře jsou upravené tratě v okolí Černé a Světlé hory a Pece pod Sněžkou.

Špindlerův Mlýn o víkendu nabídne 11 kilometrů upravených sjezdovek. "V provozu je lanovka Hromovka a šestisedačková lanovka ve Svatém Petru. Tato část areálu střediska pojede až do neděle 14. dubna. Na víkend budou v provozu čtyři sjezdovky," sdělil ředitel areálu René Hroneš.

V denním provozu je také Harrachov. Od pondělí ale pojede už jen harrachovská strana, v Rýžovišti se bude o víkendu lyžovat v sezoně naposledy. "Předběžně to vypadá, že do Velikonoc vydržíme," uvedl za středisko Vlastislav Fejkl.

V Jizerských horách se o víkendu naposledy v sezoně otevře skiareál Černá Říčka v Desné. Upravovat se bude magistrála pro běžkaře z Bedřichova.

V Orlických horách se v sobotu bude lyžovat už jen v Říčkách, lanovka se tam naposledy rozjede po dvoudenní přestávce. "Sněhu je stále dost, zájem lidí už ale opadá," řekl ČTK Petr Kánský ze skicentra v Říčkách.

Stále dobré podmínky pro lyžování jsou na severní straně krušnohorského Klínovce. Za snížené ceny jízdného je zde k dispozici více než deset kilometrů sjezdovek. V případě příznivého počasí otevře v Krušných horách o víkendu ještě skiareál Novako na Božím Daru.

V Jeseníkách je nadále denně v provozu areál Figura na Ovčárně s půldruhým metrem sněhu. Jak dlouho to tak zůstane, záleží také na zájmu lyžařů. Loni se na Ovčárně naposledy lyžovalo 15. dubna, o rok dříve to bylo až do konce dubna. "Běžkaři mohou na běžkách z Ovčárny ještě krásně projet na sedlo," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek. Provoz o víkendu zvažují ještě na Červenohorském sedle.