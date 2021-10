Lidé si mohou na 50 let pronajmout schod na novou rozhlednu v Bílovicích

Bílovice nad Svitavou (Brněnsko) - Téměř 30 metrů vysoká rozhledna od tohoto týdne doplňuje turistické cíle v okolí Bílovic nad Svitavou na Brněnsku. Její postavení stálo 5,7 milionu korun, polovinu z této částky se podařilo Dobrovolnému svazku obcí Časnýř získat z dotace ministerstva pro místní rozvoj, zbytek šel z rozpočtu obce Bílovice. Kdo by chtěl na postavení rozhledny u Lidušky zpětně přispět, může si na 50 let pronajmout jeden ze 131 schodů, které vedou na její vrchol, řekl ČTK starosta Bílovic Miroslav Boháček (STAN).

Fotogalerie

"První úvahy o stavbě rozhledny jsou někdy z roku 2000, ale tehdy šlo o návrh Školního lesního podniku Křtiny po dokončení vodní nádrže a začátkem stavby Liduščiny cesty. Rozhledna měla být původně dřevěná, její stavba se ale neuskutečnila, pravděpodobně proto, že tehdy na takovou stavbu nebylo možné získat dotaci," dodal Boháček.

Současná rozhledna je kovová s dřevěnými prvky, pod rozhlednou je posezení a stojan na kola. Návštěvníci by ale marně hledali odpadkový koš. Je to krok zcela záměrný. "Kdybychom měli zajišťovat svoz odpadu, provoz rozhledny by se dost prodražil. Platí tady pravidlo, že vše, co člověk přinese s sebou, by měl také odnést," dodal Boháček.

Lidé, kteří chtějí zpětně postavení rozhledny finančně podpořit, mají možnost "pronajmout" si některý ze schodů na rozhlednu, a to na 50 let. "Mohou si koupit destičku na tento schod buďto se svým jménem, logem nebo jiným nápisem. Většinou si na ně lidé dávají jména. Prodaných máme zatím 30 schodů," dodal Boháček. Nepodnikající jedinec si může destičku zakoupit za 9000 korun, firma nebo podnikatel za 15.000 korun.