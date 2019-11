Lidé si mohli prohlédnout bývalou tajnou základnu v Horákově

Mokrá-Horákov (Brněnsko) - Prostory, které byly více než deset let přísně utajovanou protiletadlovou raketovou základnou nedaleko Mokré-Horákov na Brněnsku, se poprvé po odchodu vojáků otevřely veřejnosti. Areál vlastní od loňska soukromý majitel, který plánuje místo proměnit v areál pro trávení volného času.

Fotogalerie

"Základna tady byla od dokončení v roce 1983 až do roku 1994, ještě do roku 1997 tu byla základní vojenská služba. Ani místní dlouho nevěděli, co tady vlastně přesně je. Prostor byl pak dlouhá léta zakonzervován a i díky tři a půl metru vysoké zdi se do něj nedostali ani žádní nežádoucí obyvatelé," uvedl Jiří Kyjovský z nezávislého sdružení VZA Bunkr, které na zprovoznění základny na přání majitele pracuje.

Areál bývalé základny se rozkládá na ploše 6,7 hektaru. Kromě bunkrů pro uložení raket, velitelského bunkru nebo bunkru s řídící technikou v něm stojí i obytné budovy s jídelnou. Ty by se měly proměnit v budoucnu například na kongresové centrum nebo rekreační ubytování.

"Rozhodně tam nemá vzniknout žádné stálé bydlení, spíš místo pro firemní akce, kongresy nebo akce využívající okolní prostředí. Vzhledem k tomu, že je prostor dost daleko od obytné zóny, nabízí se tu například možnost pořádání festivalů a podobně," popsal Kyjovský.

Plány jsou ale zatím v počátcích. Sobotní návštěvníci si mohli prostor prohlédnout ve stavu, v jakém jej vojáci v roce 1997 opustili. Mohli si areál projít samostatně podle mapky nebo při komentované prohlídce, svézt se na staré vojenské technice i na koních. Areál se veřejnosti otevřel poprvé.

"Uvažujeme o akci mezi vánočními svátky, ale pak se otevře až na jaře. Do té doby opravíme budovu kiosku u vstupu a dokončíme sociální zázemí, které zatím chybí. Uvažujeme o zavedení pevné otevírací doby, zatím jen o víkendech. Ale už teď sem chodí zájemci hrát například airsoft, byl tu i motorkářský sraz," dodal Kyjovský.

Prozkoumat někdejší tajnou vojenskou základnu nakonec dorazilo téměř 600 zájemců, což pořadatelé vzhledem k dušičkovému termínu a sychravému počasí považují za úspěch.