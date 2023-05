Lidé se v Praze od soboty poprvé svezou tramvají z Modřan na Libuš

Praha - Cestující v hlavním městě se budou moci od soboty 27. května svézt tramvají z Modřan až na Libuš. Na 1750 metrů dlouhé trati bude jezdit linka číslo 17 a jsou na ní čtyři nové zastávky. Náklady na stavbu činily zhruba 304,2 milionu korun, většinu peněz získalo město z evropských fondů. Novinářům to dnes při slavnostním zahájení provozu řekli primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) a generální ředitel dopravního podniku (DPP) Petr Witowski. DPP letos plánuje zprovoznit mimo jiné také trať do Holyně nebo na sídliště Dědina. DPP je největší městskou firmou a má na starosti MHD.

Fotogalerie

"Praha zažívá v posledních letech tramvajový boom. Tentokrát se jedná o zhruba jeden a tři čtvrtě kilometru nové trati, tři páry nových zastávek plus jedna konečná s úvratí na konci, takže nám tady budou zatím jezdit obousměrné tramvaje. Ale chystáme další rozvoj, kdy tramvaj pojede až na Nové Dvory, kde bude do budoucna i metro. Lidé se odsud dostanou do centra za nějakou půlhodinku, myslím si, že to výrazně zatraktivní MHD," řekl Hřib.

Na prodlouženém úseku jsou čtyři nové zastávky, a sice Hasičská stanice Modřany, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš. Tramvaje tam budou jezdit ve špičkách každých osm minut, ve všední dny přes poledne každých deset minut, o víkendech po 15 minutách a večer každých 20 minut. Na Libuš bude prodloužena tramvajová linka číslo 17. Poprvé se lidé svezou od zahájení sobotního denního provozu.

Zároveň nastane řada změn autobusových linek v oblasti Jižního Města, Libuše, Modřan i Zbraslavi. Skončí linka 165. Mezi Modřany a Zbraslaví ji nahradí prodloužené linky 139 a 246 a mezi Libuší a Jižním Městem linka 154, která pojede po nové trase. Vznikne nová linka číslo 126, která pojede ze zastávky Koleje Jižní Město přes Chodov, Donovalskou a Brechtovu na Háje a dále do Křeslic a směrem do Uhříněvsi, kde bude končit u tamního nádraží. Zkrácenou trasu bude mít linka 213, která nepojede k uhříněveskému nádraží, ale skončí na Jižním Městě.

Linka 197 ve směru od Libuše a Chodova změní trasu ke stanici metra Roztyly, kde posílí obsluhu zastávky Dědinova. Na Sídliště Zbraslav pojede od Komořan polovina spojů linky 139. Autobus číslo 246 nebude končit na Zbraslavském náměstí, ale pojede až k Poliklinice Modřany. "Pro zajištění dopravy školních dětí bez přestupu bude vybraný spoj této linky prodloužen z Polikliniky Modřany do zastávky Levského jako nová školní linka 274," uvedl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Linka číslo 247 bude prodloužena přes Žabovřesky do nové konečné Zbraslav na místě nynější zastávky Na Drahách.

Trať na Libuš není jedinou, kterou DPP letos zprovozní. "Letos chceme zprovoznit tramvajovou trať z Holyně do Slivence a chtěli bychom zprovoznit trať z Divoké Šárky na Dědinu," řekl Witowski. V příštím týdnu by pak podle něj měl podnik otevřít zrekonstruovanou trať z Krejcárku na Palmovku.