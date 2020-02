Lidé se tady mají každým rokem hůř, říká český filantrop v Leedsu

Londýn/Leeds (Británie) - Na severu Anglie se lidé mají rok od roku hůř a odchod Británie z Evropské unie ani současná britská vláda na tom nemohou mnoho změnit. Brexit je "samozřejmě špatný", ale vzhledem k vývoji z posledních let je pochopitelné, že pro něj v referendu hlasovala většina účastníků. Myslí si to Čech Tomáš Kostečka, který ve městě Leeds a jeho okolí mimo jiné pomáhá českým a slovenským Romům se začleněním do společnosti a získáním povolení k pobytu.

Kostečka žil do roku 2004 v Londýně, kde roky vedl rodinnou restauraci, po přesunu na sever Anglie mu ale finanční situace umožňovala spustit vícero charitativních projektů. První školu pro děti s českými kořeny záhy následovaly další podobné iniciativy, skrze něž se postupně seznamoval s problémy místní romské komunity jako takové. Jejím členům teď asistuje při nejrůznějších administrativních úkonech, kromě toho nedávno založil "komunitní bistro" a vlastní také dva hotely.

Například podání žádosti o přechodný či trvalý pobyt od spuštění nového systému pro občany EU zprostředkoval pro více než 1500 lidí. Komunitní činnost je pro něj prací na plný úvazek, přičemž někdy prý musí řešit krizové situace i uprostřed noci. V rozhovoru s ČTK nicméně řekl, že za ním stojí "armáda" dobrovolníků, cítí také nadstandardní podporu se strany českých zastupitelských úřadů.

Hlavní problémy místních Romů s úřady podle Kostečky nevycházejí přímo z brexitu, ale z toho, že lidé nemají platné doklady totožnosti, často pracují načerno a nemají potřebné znalosti ani zkušenosti. Významnou překážkou je pak pro ně přechod na univerzální systém sociální podpory, který začal fungovat v roce 2010. Od té doby se v důsledku vládních škrtů ale stal podle BBC tento systém "výrazně méně štědrým".

"I když lidi mají zachovaná práva, tak lidi v tom systému mají takovej nástroj, jak se těch nepohodlných zbavit," popisuje své zkušenosti Kostečka. Přístup k sociálním dávkám se podle něj komplikuje, přičemž novým požadavkem je například speciální usedlický status spojený s brexitem, případně ekvivalentní dokument. Jenže na vyřízení zmíněného povolení k pobytu je zase potřeba platný cestovní pas.

Podle Kostečky pak dochází k absurdním situacím, kdy je za totožných okolností dřívější nárok na podporu zamítnut, dokonce i stejnými úředníky, kteří jej předtím žadateli přiznali. "I ti zaměstnanci řekli, že ten člověk na to samozřejmě právo má, ale počítač rozhodl jinak," uvedl.

V souvislosti s brexitem říká, že britským úřadům vadil stav, ve kterém do země přicházeli lidé, kterým práva garantovaly evropské zákony. "Oni prostě upřednostňují tu imigraci, která nemá práva. (...) Neměli tu flexibilitu, aby mohli pomoct jen tomu, komu chtěj," pokračuje.

Kostečka toto uvažování chápe, obává se ale o druhou generaci romských přistěhovalců. Rodiče z jeho pohledu skutečně nejsou pro Británii příliš přínosní, ale jejich děti "jsou úplně skvělé". Podobně nahlíží i na odchod Británie jako takový. "Projekt brexitu byl špatný. (...) Otázka zněla: 'Chceš být tak, jak seš, nebo chceš změnu'. No kdo by nechtěl, když se mu osm let nezvednul plat," řekl.

Bývalý manažer, který je v Británii od roku 2004, vidí jako zlomovou událost poslední finanční krizi z roku 2009, a pociťuje nárůst nenávisti vůči přistěhovalcům. Když žil v Londýně, byl prý obklopen usměvavými lidmi. "Tady se nikdo nesměje. (...) A není divu, protože se mají každý rok hůř a hůř," řekl.

I přes tuto skepsi se ale Kostečka zatím k přesunu zpátky do Londýna nebo do Česka nechystá. "Mě to hrozně baví, i když mě to hrozně vytěžuje," říká o své současné práci, přičemž zmiňuje zejména viditelný dopad na romské děti. "A není to stereotyp. Já jsem strašně dlouho žil ve stereotypu. Dneska už si nedovedu představit chodit do práce od pondělka do pátku a vědět, že skončím ve čtyři," dodal.