Lidé se rozloučili se spolupracovníkem skupiny bratří Mašínů

Mělník - Lidé se v mělnickém kostele sv. Petra a Pavla rozloučili se spolupracovníkem protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů Vladimírem Hradcem. Zemřel minulý týden, bylo mu 88 let. Pohřbený bude na hřbitově v části Neratovic Lobkovice, řekl ČTK jeho synovec Jiří Hradec, který při smuteční mši připomněl osud svého strýce.

Lavice kostela při mši, kterou sloužil mělnický farář Jacek Zyzak, zaplnily desítky lidí. Na Hradce vzpomínal také roudnický farář Martin Brousil. "On byl naprosto neokázalý a samozřejmý," uvedl Brousil. Připomněl, jak Hradec věnoval štědrý dar na záchranu varhan v jedné z farností a po jejich opravě na ně dojížděl pravidelně hrát při každé mši. Zmínil i jeho dlouholeté věznění. "Nemohl svůj život uskutečnit tak, jako je to samozřejmé dnes," dodal farář.

Do plánů skupiny bratří Mašínů Hradec zasvěcen nebyl a do jejích akcí se přímo nezapojoval, za ukrývání zbraní byl ale odsouzen do vězení, ve kterém strávil deset let. Činnost odbojové skupiny bratří Mašínů vnímal Hradec jako snahu bránit nezávislé Československo jako svobodný stát před komunistickou zvůlí.

Vladimír Hradec se narodil 30. května 1931 v rodině bývalého legionáře. S bratry Mašínovými se seznámil v roce 1942 v Poděbradech, kde chodil se Ctiradem Mašínem do měšťanky. Pro skupinu zajišťoval a ukrýval zbraně, pomáhal vyrábět součástky k zápalným bombám. Policie Hradce zadržela na podzim 1953. Za velezradu, vojenskou špionáž a rozkrádání národního majetku byl v lednu 1955 odsouzen k 22 letům odnětí svobody. Prošel jáchymovskými pracovními tábory Nikolaj a Rovnost. Na svobodu se dostal v roce 1964. Po propuštění pracoval jako dělník ve Spolaně Neratovice. Stále byl však považován za "státně nespolehlivého".

Hradec byl předsedou mělnické pobočky Konfederace politických vězňů a také varhaníkem v kostele sv. Vavřince na Pšovce.