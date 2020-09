Lidé se podle řetězců nevrátili k zásobovacím nákupům

Lidé starší 65 let nakupovali 19. března 2020 dopoledne v prodejně potravin v jednom z olomouckých obchodních domů.

Lidé starší 65 let nakupovali 19. března 2020 dopoledne v prodejně potravin v jednom z olomouckých obchodních domů. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Češi se podle potravinářských řetězců ani přes zhoršenou epidemiologickou situaci znovu neuchylují v zásobovacím nákupům. Situace je stabilní v Praze i jinde v republice. Většina obchodníků nezaznamenala změnu frekvence ani objemů nákupů. Na případnou změnu vývoje jsou řetězce připravené, mají dostatečné zásoby potravin i drogistického zboží. Vyplývá to z ankety ČTK mezi tuzemskými obchodními sítěmi.

"Situace v našich prodejnách je stabilní. Nákupní zvyklosti zákazníků ani nakupovaný sortiment se oproti jiným obdobím nijak neliší," uvedla mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl. Výraznou změnu hodnoty nákupního košíku nesledují ani supermarkety Billa. Stejná zůstala podle manažerky firmy Dany Bratánkové i frekvence nákupů. "Na případnou zvýšenou poptávku po zboží jsme připraveni, naše zásobování probíhá bez problémů, skladových zásob potravin, i drogistického zboží včetně dezinfekčních prostředků má společnost Billa dostatek," doplnila.

Mírně vyšší frekvenci nákupů a větší objem košíků zaznamenal tento víkend ve srovnání s předchozím Globus. Podle mluvčí společnosti Lutfii Volfové ale nešlo o předzásobování. Lidé podle ní mají momentálně zájem o čerstvé potraviny, zeleninu, ovoce z letošní sklizně, maso a standardně pečivo. Složení nákupního košíku letošního září podle ní v dlouhodobém průměru nevybočuje.

Zákazníci prodejen Tesco od počátku pandemie nakupují v menším počtu a dělají větší nákupy. Tento trend nadále pokračuje, uvedl mluvčí společnosti Václav Koukolíček. Růst je podle něj znatelný u online prodejů. "To ale koresponduje také s celkovým vývojem na online trhu s potravinami," vysvětlil.

Online supermarkety Košík.cz a Rohlik.cz podle zjištění ČTK od počátku září sledují vyšší zájem. Nejde podle nich ale o panikářské nákupy. Podle výkonného ředitele e-shopu Košík.cz Tomáše Jeřábka ovšem platí přímá úměra mezi zaváděnými opatřeními a zásobováním domácností přes internet.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR v pátek v souvislosti se zařazením hlavního města na nejvyšší červený stupeň ohrožení z hlediska rizika nákazy koronavirem upozornil, že není důvod k panice a zásobovacím nákupům. Připravil také doporučení pro bezpečný nákup. Lidé by si podle něj měli předem udělat nákupní seznam, aby snížili čas strávený v prodejně. Nakupovat by měli ideálně sami, aby v obchodech bylo co nejméně lidí. Samozřejmostí je dezinfekce rukou u vstupu, nošení roušek a u nebalených potravin používání ochranných rukavic.