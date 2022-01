Lidé se po pozitivním PCR testu zřejmě nebudou muset 30 dní testovat

Praha - Lidé, kteří měli pozitivní PCR test na covid-19, by se nemuseli 30 dnů od jeho provedení testovat. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, ve středu o návrhu bude jednat vláda. Změna by mohla platit od pondělí 31. ledna. Informaci Deníku N dnes ČTK potvrdil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Jakob ČTK řekl, že ministerstvo toto opatření navrhuje vzhledem k šíření varianty omikron. "Chystáme tento materiál na středeční vládu. Mělo by to platit od 31. ledna," řekl ČTK Jakob. Třicetidenní lhůta by se podle něj počítala od data provedení PCR testu.

Od tohoto týdne se dvakrát týdně testuje v zaměstnání a jednou týdně ve školách. Ve firmách platí, že pokud má zaměstnanec pozitivní antigenní samotest, odchází automaticky do pětidenní karantény. Po jejím skončení se v práci opět testuje. V zaměstnání není nutné na rozdíl od testování ve školách podstoupit potvrzující PCR test. Pokud jej ale pracovník absolvuje a má negativní výsledek, karanténa mu končí.

Deník N upozornil, že v posledních týdnech, kdy jsou izolace a karantény zkrácené na pět dní, se stávalo, že se například děti vrátily z izolace zpět do školy, ale podle PCR testu byly stále pozitivní. Do karantény pak spadly celé rodiny a další kontakty.