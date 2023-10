Lidé se nově svezou tramvajemi číslo 4 a 5 z Barrandova až do Slivence

Praha - Cestující v pražské MHD se mohou od dnešních 14:00 nově svézt tramvají z Barrandova až do Slivence. Pravidelný provoz na trati budou zajišťovat tramvajové linky číslo 4 a 5. Provoz na trati slavnostně zahájili zástupci hlavního města, přilehlých městských částí, dopravního podniku (DPP) a stavebníků. Stavba začala letos 2. února a trvala 36 týdnů. Podle dřívějšího vyjádření zástupců DPP by měla vyjít na 233,1 milionu korun bez DPH. V neděli 22. října se DPP chystá zprovoznit také prodlouženou trať z Divoké Šárky na sídliště na Dědině.

Loni v dubnu podnik zprovoznil trať ze zastávky Sídliště Barrandov do Holyně, na kterou nyní navazuje asi půlkilometrový nový úsek. Podle technického ředitele DPP Jana Šurovského byla do Slivence prodloužena tramvajová linka číslo 5 z Holyně, kam jezdila už rok, a nově i linka číslo 4. "A u té je při této příležitosti rozšířen rozsah provozu od pondělí do pátku od 6:00 do 20:00. Ve Slivenci máme normální smyčku, tak sem budou jezdit všechny typy tramvají," řekl ČTK Šurovský. V Holyni dosud fungovala úvrať a mohly tam jezdit pouze obousměrné tramvaje.

Z Holyně vedou koleje směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží, a dále směřují na západ podél ulice K Barrandovu. Jedná se o dvoukolejnou trať. Smyčka ve Slivenci je jednokolejná. Ve smyčce byly vysázeno přes tisícovku keřů a DPP plánuje i výsadbu stromů, až se ochladí. Nově byl otevřen podchod od smyčky do Slivence pod ulicí K Barrandovu.

V budoucnu mají podél trati vzniknout bytové domy pro asi 8000 obyvatel, záchytné parkoviště P+R a nákupní centrum a park. V plánech města je také výstavba úložny jízdních kol.

Spolu s tratí do Slivence podnik letos dokončil i trať z Modřan do Libuše a z Divoké Šárky na Dědinu, kterou plánuje slavnostně zprovoznit v neděli 22. října. "Tím rozhodně nekončíme, protože máme ještě rozestavěný Dvorecký most, který bude součástí tramvajového okruhu. Soutěžíme také zhotovitele na horní konec Václavského náměstí a potom nás čeká prodloužení trati na Praze 4 k Arkádám Pankrác," řekl primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti).