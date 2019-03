Poslední rozloučení s hercem Jiřím Pechou se uskutečnilo 5. března 2019 v Brně. Zemřel 28. února po těžké nemoci, bylo mu 74 let. Většinu své herecké kariéry spojil s brněnským divadlem Husa na provázku, v němž působil od přelomu 60. a 70. let až do důchodu.

Brno - Stovky lidí se přišly naposled rozloučit s brněnským divadelním a filmovým hercem Jiřím Pechou. Přišlo jich tolik, že se nevešli do obřadní síně, zůstali stát na schodech krematoria. Mezi smutečními hosty bylo mnoho Pechových kolegů a přátel, například herec Bolek Polívka, režiséři Jiří Strach a Jan Hřebejk.

"Jiří Pecha byl krásný plebejec a rytíř," řekl novinářům před obřadem jeho přítel Polívka. Od té doby, co zemřel, Polívkovi lidé na ulici kondolují. "To dokazuje, že ho měli rádi nejen lidé od řemesla, ale i my obyčejní lidé," dodal Polívka

Mezi smutečními hosty byli například i dramatik a někdejší politik Milan Uhde, někdejší ředitel Divadla Husa na provázku Vladimír Morávek či herec, dramatik a spisovatel Arnošt Goldflam a další osobnosti.

Pecha byl rodák z Třebíče. Ztvárnil mnoho velkých rolí včetně krále Leara nebo titulní úlohy ve "fetišistické revue" Babička, za kterou dostal Cenu Alfréda Radoka. Odborníci na Pechovi oceňovali zejména hereckou živelnost a zemitost, stejně jako schopnost ztvárnit komické i dramatické role.

V posledních letech se Pecha na jeviště Husy na provázku čas od času vracel hlavně v titulní úloze inscenace Babička podle Boženy Němcové. Právě na jevišti svého osudového divadla a v jedné ze svých nejúspěšnějších rolí Babičky slavil Pecha v roce 2014 své 70. narozeniny.

Do širšího povědomí vstoupil Pecha také jako jevištní partner Boleslava Polívky. Hráli spolu například v inscenacích Pezza versus Čorba nebo Poslední leč. Ztvárnil mnoho televizních a filmových rolí, třeba v Baladě pro banditu, Dědictví aneb Kurvahošigutntág, Zapomenutém světle či pohádce Lotrando a Zubejda.