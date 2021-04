Lidé se mohou v sobotu letos poprvé svézt turistickými vlaky

Praha - Turisté, cyklisté nebo rodiny s dětmi se budou moci v sobotu 17. dubna letos poprvé svézt sezónními turistickými vlaky z Prahy do Středočeského kraje. Jako první vyjede již v 7:39 z hlavního nádraží Posázavský rychlík do Davle a Čerčan. Novinkou letošní sezony je Lužickohorský rychlík z Prahy do Mikulášovic. Vlaky jezdí v rámci pražské integrované dopravy (PID) a na území Prahy platí běžné jízdenky pražské MHD. ČTK to dnes sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje veřejnou dopravu.

Vlaky vyjedou z hlavního města do Posázaví, Brd, na Kokořínsko nebo do Českého ráje. Osmou sezonu zahájí cyklohráček. Každou sobotu, neděli i státní svátky až do konce října dvakrát denně sveze cestující z pražského hlavního nádraží do Slaného. "Vlak během sezony několikrát zavítá až do Zlonic," uvedl Drápal.

Novinkou je Lužickohorský rychlík. Ten pojede z Prahy přes Mladou Boleslav, Bezděz a Českou Lípu a Jedlovou do Mikulášovic. Vlak vyrazí z Prahy-Vršovic v 08:48 směrem na hlavní nádraží a potom dál mimo Prahu. Cyklisté se budou moci svézt cyklovlakem do Brd. V provozu budou dále také spoj Český Ráj z Prahy do Turnova, Kokořínský rychlík z Prahy přes Mělník do Mšena, Rakovnický rychlík z Prahy přes Beroun, Křivoklát do Rakovníku a Posázavský rychlík jezdící mezi Prahou, Davlí a Čerčany. Ve vlacích budou místa pro cyklisty. Vlaky provozují dopravci České dráhy a KŽC Doprava.

Ve vlacích platí kromě tarifu jednotlivých dopravců také jízdenky PID. Při cestě po Středočeském kraji je možné využít i jednodenní jízdenky v celosíťové verzi včetně Prahy za 240 korun nebo jen pro čtvrté tarifní pásmo za 160 korun. "Pro majitele předplatních jízdenek pro Prahu nabízíme také doplatkovou celodenní jízdenku pro vnější pásma za 150 korun," dodal Drápal.