Lidé se mohou v Rudolfinu poklonit Jiřímu Menzelovi

Praha - V pražském Rudolfinu se dnes od 10:00 mohou milovníci filmů Jiřího Menzela přijít naposledy rozloučit s oscarovým režisérem, který zemřel 5. září v 82 letech. Pro pietní setkání budou platit přísná opatření odpovídající vládním nařízením, která mají zabránit šíření koronaviru. Příchozí budou do budovy Rudolfina vpouštěni maximálně po dvojicích a musejí mít roušky.

Na místě budou k dispozici kondolenční knihy a pořadatelé žádají i to, aby lidé měli připravené své psací potřeby, protože jinak by se musely po každém použití dezinfikovat. Vdova po režisérovi Olga Menzelová také žádala, aby lidé nenosili na pietu věnce. Rudolfinum bude otevřené do 18:00.

Vzhledem k památkové ochraně budovy nebude možné pokládat třeba na schodiště k Rudolfinu svíčky. Bude tak ale možné učinit v blízkém parčíku, kde se také bude konat panelová výstava Rozmarná léta Jiřího Menzela.

Podle posledního přání Menzela se nepočítalo s veřejným pohřbem. K pietnímu shromáždění se Menzelová rozhodla po velkém zájmu přátel, kolegů a fanoušků úspěšného filmaře.

Filmový režisér, divadelní tvůrce i herec Jiří Menzel jako jeden z mála českých tvůrců, kteří získali sošku americké filmové akademie, proslavil českou kinematografii už na začátku své kariéry. Oscara dostal za film z roku 1966 Ostře sledované vlaky, natočený podle románu Bohumila Hrabala. Podle jeho knih točil Menzel i později. Další náměty, které vedly k divácky úspěšným a dodnes hraným filmům, mu poskytoval Zdeněk Svěrák.