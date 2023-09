Lidé se mohou ode dneška zapojit do zářijové části akce Do práce na kole

Praha - Ode dneška se lidé mohou zapojit do zářijové části akce Do práce na kole a po dva týdny se dopravovat do zaměstnání na kole, koloběžce, pěšky, na bruslích nebo třeba mohou do práce běhat. Akci pořádá spolek AutoMat.

Hlavní část akce Do práce na kole se tradičně koná v květnu, letos se jí zúčastnilo rekordních 25.621 lidí. Už po sedmé má ale i svoji zářijovou část, která potrvá do 24. září.

"Zářijová výzva je příležitostí šlápnout do toho na kole, pěšky nebo poklusem a pokračovat v dopravě na vlastní pohon i na podzim a poté třeba i v zimě. Nejde přitom o počet kilometrů, ale o pravidelnost, se kterou udržitelné způsoby dopravy využíváme. Každá cesta se počítá," uvedla koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová z pořádajícího spolku AutoMat.