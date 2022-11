Lidé se mohou do neděle zdarma otestovat na HIV a žloutenku

Praha - Lidé se mohou ode dneška do neděle zdarma otestovat na HIV a žloutenku typu B a C během 9. ročníku celoevropské kampaně. Ve všech krajích se otevře 82 testovacích míst, a to v kamenných poradnách i na mobilních stanovištích. Jejich seznam je na webu Státního zdravotního ústavu, který akci v Česku koordinuje. Pro cizince jsou připraveny základní informace o HIV a pohlavně přenosných nemocech v deseti jazykových mutacích.

"Na HIV může být testován každý, anonymně a zdarma. Zdarma může být také každý testován na žloutenky B, C a eventuálně i na syfilis. Pro osoby s pozitivním výsledkem testování na HIV se otevírá cesta k okamžité léčbě v některém z osmi HIV center," uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková.

HIV infekce se podle odborníků nemusí projevit řadu let, infikovaný člověk často nemá výraznější zdravotní potíže. Až test odhalí nákazu spolehlivě. Včas diagnostikovaný a léčený pacient s infekcí HIV nemusí žít kratší dobu než zdraví lidé. Díky moderním lékům se riziko šíření infekce minimalizuje a většina nemá žádné zdravotní potíže.

Česká republika podle Státního zdravotního ústavu patří k zemím s relativně nízkou úrovní HIV a AIDS. Zatím nejvyšší roční počet případů AIDS v ČR byl zaznamenán v roce 2016, kdy dosáhl počtu 286. V dalších dvou letech následoval výrazný pokles a potom počty začaly zase stoupat, v letech 2019 a 2020 bylo zjištěno 222 a 251 případů. Loni bylo v ČR zachyceno 233 nových případů infekce HIV a letos do konce září 221, asi o 18 procent více než ve stejném období minulého roku.

Od zahájení sledování infekce HIV v zemi, tedy od října 1985, bylo v Česku podle zprávy SZÚ celkově zjištěno 4074 případů HIV pozitivních. Přes 500 lidí s nákazou zemřelo.