Lidé s protilátkami nemusí na třetí dávku, může jim stačit Janssen

Praha - Odborníci se stále neshodli na uznávání testu na protilátky covidu-19 jako možnosti, jak prokázat bezinfekčnost kromě testu, nemoci v posledním půl roce či očkování. Novinářům to dnes po druhém kulatém stole, který se tématem zabýval, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Lidé se změřenými protilátkami se podle něj mohou očkovat jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson. Lidé, kteří prodělali nemoc a jsou očkovaní dvěma dávkami vakcíny proti koronaviru, třetí dávku mít nemusí.

"Samozřejmě pokud někdo prodělal onemocnění, nic nebrání tomu, aby se nechal očkovat jakoukoliv vakcínou, klidně dvoudávkovou," řekl Vojtěch. Podle něj je vůbec nejefektivnější takzvaná hybridní imunita, která kombinuje prodělání nemoci a očkování.

Uznávání protilátek žádala opozice i premiér Andrej Babiš (ANO). Proti se stavěla část odborníků, i s protilátkami je podle nich vhodné se nechat očkovat. "Ta data nejsou v tuto chvíli jednoznačná. Proto my zahajujeme další studii, takzvanou Preval II," řekl ministr.

O studii ministerstvo informovalo už minulý týden, podle Vojtěcha začne tento týden. Zúčastnit se jí má asi 8000 lidí včetně zdravotníků, chronicky nemocných a těch, kteří byli testováni už v první fázi studie loni. Veřejnost se hlásit nemůže, účastníky osloví nemocnice. "Dohodli jsme se na tom, že nějaké prvotní výsledky bychom měli mít ve výhledu dvou měsíců," uvedl.

Za uznávání protilátek bojují poslanci napříč politickým spektrem, téma se objevuje i v jejich volebních programech. Podpořil ho i bývalý ministr a vakcinolog Roman Prymula. Ministr Vojtěch a jeho náměstkyně Martina Vašáková namítají, že v žádné zemi EU kromě Rakouska, které s tím také plánuje přestat, testy na protilátky neuznávají.

Odpůrci uznávání protilátek argumentují tím, že zatím nebyla stanovena univerzální hodnota hladiny protilátek, která by měla pro ochranu před nákazou stačit. Vadím jim také to, že by stejnou "výhodu" měli mít lidé, kteří měli pozitivní test se všemi následky, jako je trasování hygienou a povinná až dvoutýdenní karanténa, jako ti, kteří se těmto nepříjemnostem vyhnuli.

Naopak argumentem zastánců je stanovená hodnota protilátek, díky níž mohou lidé po prodělání nemoci darovat plazmu pro léčbu pacientů s covidem-19. Očkování při vysokých protilátkách je podle nich zbytečné a může vést k častějším nežádoucím účinkům.