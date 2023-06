Lidé protestují v Ostravě proti konsolidačnímu balíčku

Ostrava - Stovky lidí dnes demonstrují na náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích proti vládnímu konsolidačnímu balíčku. Akci pořádá Odborový svaz KOVO (OS KOVO), k protestu se ale připojili i členové dalších svazů. Navazuje na stávkovou pohotovost, kterou v polovině května vyhlásil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Od 16:00 se dnes uskuteční rovněž protestní pochod odborářů ve Zlíně.

Už minulý týden se konal hodinový protestní pochod desítek odborářů ve Strakonicích. Další protestní mítink chystají odbory na čtvrtek v Praze. Pokud odboráři se svými návrhy na úpravu balíčku u vlády neuspějí, plánují další protest na září. Podle odborářů z ČMKOS míří vládní konsolidační záměry proti zaměstnancům a důchodcům. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale už dříve uvedl, že kabinet žádné zásadní změny v balíčku nechystá. Vláda by měla soubor desítek novel projednávat 28. června, poté ho pošle do Sněmovny.