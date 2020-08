Lidé protestovali v Praze a Brně kvůli dění v Bělorusku

Praha - Na Staroměstském náměstí v Praze dnes vyjadřuje solidaritu s demonstranty v Minsku a dalších běloruských městech podle odhadu zpravodaje ČTK asi tisícovka lidí. Shromáždění s názvem Svobodné Bělorusko 2020 je reakcí na prezidentské volby a stupňující se násilí bezpečnostních složek proti demonstrujícím občanům v Bělorusku. Řada z účastníků akce má vlajky Evropské unie a historické vlajky Běloruska a plakáty vyzývající k odstoupení prezidenta Alexandra Lukašenka. Demonstrace se dnes koná také v Brně, kde se rovněž sešla asi tisícovka lidí. Akce organizují čeští občané spolu s Bělorusy, z nichž mnozí odešli v minulosti ze země kvůli Lukašenkovu režimu.

Dnešní akci v Praze účastníci zahájili jednou minutou ticha za dvě oběti, které podle organizátorů akce zemřeli při nepokojích v Bělorusku. Organizace Amnesty International na demonstraci sbírala podpisy pod protest proti běloruské brutalitě, chce ho poté předat běloruskému velvyslanci. Zástupkyně běloruské menšiny v Radě vlády Alena Kovářová v projevu na pódiu oznámila, že v prezidentských volbách na velvyslanectví Běloruska v Česku odevzdali běloruští občané 92 procent hlasů opoziční kandidátce Svjatlaně Cichanouské, Lukašenko dostal méně než pět procent.

Mezi demonstrujícími v centru Prahy byli zejména Bělorusové, šlo většinou o mladé lidi. V rukou měli plakáty ve třech jazycích, nápisy na nich vybízeli k rezignaci Lukašenka. Součástí akce byl i happening, během kterého účastníci přes náměstí rozvinuli obrovskou běloruskou vlajku, které dav udělal mezeru ve tvaru srdce. Tento obrázek poslali organizátoři jako vzkaz do Běloruska.

K řečníkům na Staroměstském náměstí dnes patřil i bývalý mluvčí Václava Havla Michael Žantovský. V projevu vyzval k přerušení kontaktů s běloruskou vládou, dokud Lukašenko neodejde, a dále k udělení azylu aktivistům, kteří by do Česka utekli, a zajištění míst na českých univerzitách pro běloruské vysokoškoláky bez čekání na víza. Senátor Pavel Fischer (nezávislý) vyzval vládu k přijetí sankcí proti představitelům běloruského režimu. "Není naším úkolem mluvit do toho, jak má v Bělorusku vypadat vláda, ale když jsou tam pošlapávaná lidská práva, musíme vyjít do ulic," zmínil. Senátor Václav Láska (SEN 21) pak označil Lukašenka za samozvance, diktátora, tyrana a člověka, který patří za mříže.

Dnešní demonstrace v Praze byla už druhou víkendovou akcí na podporu demonstrujících v Bělorusku. Sobotního protestního pochodu se v hlavním městě zúčastnily zhruba čtyři stovky lidí.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že Evropská unie musí povzbudit Bělorusy, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci v modelu listopadu 1989. Svoji roli podle něj musí hrát země Visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) s pobaltskými zeměmi. Není podle něj možné, aby se v Bělorusku stalo něco podobného jako na Krymu nebo v roce 1968. Odkazoval na ruskou anexi ukrajinského poloostrova v roce 2014 a vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Šéf sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) v televizi Prima vyjádřil očekávání, že EU vydá prohlášení o neuznání výsledku voleb a že k Lukašenkovi tak nebude přistupováno jako k oficiálnímu zástupci státu.

Centrum běloruské metropole Minsku dnes ovládl mohutný protivládní protest. Podle reportéra agentury Reuters se v běloruské metropoli sešlo více než 200.000 lidí, agentura DPA odhaduje 100.000 účastníků, zatímco AFP píše o desítkách tisíc lidí s bílo-červenými vlajkami. Protestující skandují požadavky změn a volají po demisi Lukašenka a propuštění zadržených lidí. Protestní akce se souběžně s tím konají i v dalších běloruských městech.

Prezidentské volby se v Bělorusku konaly před týdnem. Podle oficiálních výsledků v nich opět zvítězil dlouholetý prezident Lukašenko, zatímco Cichanouská získala 10,1 procenta hlasů. Nedlouho po oznámení odhadů výsledků Bělorusko zachvátily protesty. Proti demonstrantům tvrdě zasáhly pořádkové jednotky. Nejméně dva lidé v souvislosti se zásahy zemřeli a přibližně 6700 dalších lidí bylo zatčeno.

Běloruské občanské protesty podpořila v Brně asi tisícovka lidí

Na podporu občanských protestů v Bělorusku se dnes v Brně sešlo podle odhadu zpravodaje ČTK asi 1000 lidí. Z poloviny zaplnili Dominikánské náměstí. Mnozí přišli s historickou červeno-bílou vlajkou Běloruska, která vlaje také na Nové radnici v horní části náměstí. Na transparentech jsou třeba nápisy Pryč s diktátorem nebo Svobodné Bělorusko.

Shromáždění se zúčastnili také Bělorusové, kteří žijí v Česku. Filolog Sjarhej Smatryčenka řekl, že první svobodné volby zažil až po získání českého občanství. V Bělorusku o svobodném hlasování podle něj od poloviny 90. let nelze hovořit. "Naprosto všechny volby jsou falšovány," řekl Smatryčenka.

"Žádná opozice v Bělorusku neexistuje. To, co vidíme teď v ulicích, to je občanská společnost," doplnil Smatryčenka. S opozicí podle něj prezident Alexandr Lukašenko zatočil už v 90. letech - stačilo nechat zmizet několik populárních politiků. Smatryčenka také upozornil na to, že i přes masovost nynějších protestů pokračují v Bělorusku perzekuce a zatýkání.

"Diktaturu lze porazit - a vy to dokážete," vzkázala běloruské opozici někdejší disidentka a bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, která vystoupila s projevem. Šabatová v Brně kandiduje do Senátu s podporou Strany zelených a dalších subjektů. Hovořil také třeba poslanec KDU-ČSL Jiří Mihola.