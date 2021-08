Lidé protestovali v Německu, Francii a Itálii proti pandemickým opatřením

Paříž/Berlín/Řím - Ve Francii, v Německu a Itálii dnes vyšly do ulic tisíce lidí, aby vyjádřily svůj protest proti pandemickým opatřením. Několik tisíc lidí se shromáždilo v Berlíně navzdory tomu, že úřady mnoho demonstrací zakázaly, informovala agentura DPA. Ve Francii pokračovaly protesty proti covidovým certifikátům, účast je ale podle ministerstva vnitra slabší než před týdnem, uvádí tamní média. Demonstrace proti covidovým certifikátům se uskutečnily i v Římě nebo Milánu.

Na protesty dohlížely v Berlíně dva tisíce policistů. Demonstrující skandovali hesla proti vládním pandemickým opatřením. Někteří z nich se střetli s pořádkovými silami u parlamentu. Berlínská policie uvedla, že zadržela 80 lidí. Pozdě odpoledne policie oznámila, že část demonstrací v německém hlavním městě již skončila. Obdobný protest se v Berlíně uskutečnil na začátku srpna, tehdy policie zadržela stovky demonstrantů.

Ve Francii dnes pokračovaly protesty proti povinnosti se prokázat covidovým certifikátem při vstupu do restaurací, barů, muzeí a dalších veřejných zařízení. Ministerstvo vnitra ve svém prvním odhadu uvedlo, že dnes ve Francii demonstrovalo 160.000 lidí. To je méně než minulou sobotu, kdy vyšlo do ulic zhruba 175.000 osob. Například v Marseille dnes demonstrovaly tři tisíce lidí, před týdnem to bylo o tisíc více. V Paříži se uskutečnily čtyři pochody včetně jednoho sympatizantů hnutí žlutých vest. V hlavním městě se podle agentur sešlo 14.500 lidí, někteří demonstranti se střetli s policií

Povinnost začala ve Francii platit na začátku srpna, protesty ale začaly již v druhé polovině července. Na začátku srpna se protestů zúčastnilo až 250.000 lidí, velkou účast zaznamenala i shromáždění mimo Paříž.

Proti covidovým pasům se demonstrovalo i v několika italských městech, například v Římě, Milánu či Neapoli. Podobně jako v sousední Francii tak také v Itálii jsou covidové certifikáty povinné při vstupu do restaurací, muzeí a dalších provozů. Od 1. září se navíc stanou povinnými i na dálkových spojích. Podle agentury ANSA odpůrci proto ve středu chtějí zablokovat nádraží v italských městech.