Lidé požádali o 5000 Kč pro víc než 100.000 dětí, žádosti provázejí potíže

Praha - Úřady přijaly k dnešnímu odpoledni přes 70.000 žádostí o jednorázový příspěvek 5000 korun pro více než 100.000 dětí. ČTK to řekla mluvčí ministerstva práce Eva Davidová. Podávání žádostí provázely potíže. Aplikace měla výpadky. Přihlášení přes elektronickou identitu trvalo kvůli náporu déle, kapacita systému nestačila. Fronty se tvořily i v některých Czech Pointech, kde lidé mohou o dávku žádat osobně. Velký zájem očekává vedení ministerstva i v dalších dnech. Resorty práce a vnitra se dohodly podle mluvčí na postupu a počet žadatelů v jednom okamžiku se bude regulovat.

Jednorázovým příspěvkem 5000 korun chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Dávka je pro děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Získat ji mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti ji dostávají automaticky, ostatní musí požádat.

"K dnešnímu odpoledni jsme přijali žádosti o příspěvek pro víc než 100.000 dětí, žádostí bylo víc než 70.000. Naprosto převažují on-line žádosti. Žádostí přes Czech Pointy bylo do 10.000," uvedla Davidová.

Ministerstvo webovou aplikaci pro podávání žádostí zprovoznilo zkušebně o víkendu, kdy dorazilo přes 20.000 žádostí. V ostrém provozu je systém ode dneška. On-line formulář je možné vyplnit jen s elektronickou identitou, tedy třeba s tou bankovní. Právě ověřování identity působilo potíže, kapacita nestačila. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dopoledne v České televizi řekl, že za zpomalováním přijímání žádostí jsou problémy v komunikaci mezi servery, na ověření se čeká několik minut a problém nevznikl na straně jeho úřadu. Mluvčí upřesnila, že o řešení jednaly resorty práce a vnitra a dohodly se na postupu. "Začali jsme regulovat počet žádostí," dodala Davidová. Některým žadatelům se tak ukáže oznámení, že není možné hned pokračovat. Kapacita se bude postupně navyšovat. V dalších dnech by přihlášení mělo trvat vteřinu či dvě a vyplnění formuláře do 15 minut.

Řada údajů je v on-line žádosti už vypsaná. Lidé pak musí zadat případně adresu skutečného pobytu. Vyberou způsob doručení peněz a komunikace s úřadem. Doplní jména a rodná čísla dětí a údaje o partnerovi, nebo zaškrtnou, že jsou samoživitelé. Na závěr potvrdí čestná prohlášení o příjmu a členech domácnosti. V Czech Pointu by k podání žádosti měl stačit občanský průkaz a rodná čísla dětí. Pěstouni či jiní pečující by měli dodat doklady, které potvrzují vztah k dítěti. Je to třeba rozhodnutí o svěření do péče. Kopie je možné nahrát i do on-line žádosti. Při střídavé péči by měl žádat jeden z rodičů.

Podle Jurečky se úřady budou snažit vyřídit žádosti a posílat peníze co nejdříve. Náměstek pro informační technologie Karel Trpkoš novinářům minulý týden řekl, že příspěvek se začne vyplácet nejdřív na konci měsíce. Podle zákona by lidé měli dávku dostat nejpozději do konce následujícího měsíce po schválení žádosti. "Není třeba spěchat, i když požádáte na konci tohoto týdne, peníze vám přijdou do začátku školního roku," sdělilo žadatelům ministerstvo. Velký zájem se očekává i v dalších dnech, řekla mluvčí.

Poslanec a stínový ministr práce hnutí ANO Aleš Juchelka označil potíže systému za průšvih. Podle šéfky sněmovního klubu ANO Aleny Schillerové pomoc přichází pozdě a vláda není schopná systém nastavit. Podle poradce vicepremiéra pro digitalizaci Michala Bláhy na systém elektronické identity občana ráno směřovala stokrát větší zátěž, než na jakou je postavený. Bláha uvedl, že Schillerová jako exministryně financí přechod na výkonnější verzi blokovala a peníze uvolnila až loni na podzim.

Nárok na 5000 korun má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se započítává výdělek ze zaměstnání a podnikání, výživné, výsluhy, náhrady mzdy či platu, odměny, pojistné plnění, dávky, důchody, nájmy či ostatní příjmy, které se v Česku daní. Zohledňovat se nebudou případné výhry. Podle Jurečky úřady údaje o příjmech zkontrolují z dat sociální správy o odvodech a finančních úřadů o daních. Při uvedení nepravdivých údajů hrozí lidem postih, řekl Jurečka.

Podle údajů ministerstva má na dávku nárok 1,1 milionu domácností. Dostat by ji mohlo asi 1,6 milionu dětí. Z nich asi 240.000 pobírá dětské přídavky. Výdaje by měly činit asi 7,8 miliardy korun. Někteří experti na sociální problematiku příspěvek kritizují. Podle nich je příliš plošný. Poukazují také na to, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali navýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví také o uplácení voličů před podzimními volbami. To Jurečka odmítá. Podle něj nejde o plošnou pomoc i pro lidi s vyšším příjmem, ale pro pomoc rodičům s příjmem do průměrné mzdy.

Jurečka nevyloučil, že by se jednorázový příspěvek na dítě mohl zopakovat

Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nevyloučil to, že by vláda mohla jednorázový příspěvek na dítě podle vývoje situace zopakovat. Teď s tím kabinet ale nepočítá. Jurečka to řekl v České televizi. "Vyloučeno to není (zopakování jednorázového příspěvku). V tento okamžik s tím nepočítáme. Pokud by to situace vyžadovala, můžeme to udělat," řekl Jurečka.

Novela o letošním státním rozpočtu, kterou kabinet schválil a kterou projedná Sněmovna, zahrnuje výdaje na nynější vyplacení příspěvku. Podle podkladů je na něj v sumě na dávky státní sociální podpory do konce roku navíc osm miliard korun. Podle dřívějších odhadů by dávka měla vyjít asi na 7,8 miliardy korun. Na její zopakování ministerstvo práce ve své pokladně ale pro letošek prostředky nemá. Podle Jurečky případné opětovné vyplacení "není vázáno" na rozpočtovou novelu a v rozpočtu je rezerva. "Z ní může vláda mimořádné výdaje vykrývat," dodal ministr.