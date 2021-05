Lidé pod 60 let by neměli dostávat dva druhy vakcíny, navrhli vakcinologové

Praha - Očkování proti onemocnění covid-19 od společností AstraZeneca a Johnson & Johnson by v Česku měli dostávat pouze šedesátníci a starší. Na doporučení se dnes shodla Česká vakcinologická společnost, řekl Českému rozhlasu-Radiožurnálu epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Doporučení podléhá schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ministerstva zdravotnictví. V Česku se proti novému koronaviru očkuje čtyřmi druhy látek, a to od firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson.

Členové vakcinologické společnosti podle Prymuly dlouho diskutovali o tom, že by věkové omezení pro vakcíny od AstraZeneky a Johnson & Johnson mělo být 50 let. "V závislosti na jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který v podstatě jasně prosazoval hranici 60 let, a při posouzení všech aspektů, jsme se rozhodli, že budeme souhlasit s tímto návrhem," uvedl Prymula.

Pokud by doporučení akceptovalo ministerstvo zdravotnictví i lékový ústav, mohlo by se podle Prymuly začít uplatňovat prakticky okamžitě. Výjimku by ale měli lidé mladší 60 let, kteří už dostali první dávku očkování od AstraZeneky. "Dominantní doporučení je, aby se pokračovalo identickou vakcínou," dodal Prymula. Vakcína od společnosti Johnson & Johnson je jednodávková.

Věkového omezení pro očkování látkami od AstraZeneky a Johnson & Johnson se obávají praktičtí lékaři. Podle nich by to mohlo zkomplikovat vakcinaci v jejich ordinacích, protože látky od jiných výrobců k nim zatím téměř nesměřují.

Praktičtí lékaři podali k dnešku 507.000 dávek vakcíny, v Česku se jich ve všech očkovacích centrech a ordinacích aplikovalo téměř 4,4 milionu. Většina z těch v ordinacích, přes 333.000, byly k 16. květnu vakcíny od AstraZeneca. Vakcíny Moderna podali praktici 97.000 dávek, vakcíny Johnson & Johnson 22.000. V lednu a únoru se do ordinací dostalo také 33.000 dávek od firem Pfizer a BioNTech.