Lidé po pozitivním PCR testu se 30 dní nebudou testovat

Praha - Lidé po pozitivním PCR testu na covid-19 se nebudou muset 30 dní testovat v zaměstnání či škole nebo jít do karantény. Změnu dnes podle premiéra Petra Fialy (ODS) schválila vláda, řekl na tiskové konferenci. V praxi se stávalo, že lidé, kteří se vraceli do práce po pětidenní izolaci, měli pozitivní antigenní test, který znamenal znovu pět dní karantény. Nařízení platí od pondělí 31. ledna, dotkne se všech, kteří jsou aktuálně v izolaci.

"Ten, který prodělal omikron, byl v izolaci a měl pozitivní PCR test, tak od data odebrání testu je 30 dní de facto bez rizika, že se nakazí nebo je toto riziko velmi malé. A je nulové riziko, že budou mít vážný průběh," řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Ve firmách platí, že pokud má zaměstnanec pozitivní antigenní samotest, odchází automaticky do pětidenní karantény. Po jejím skončení se v práci opět testuje. V zaměstnání není nutné na rozdíl od testování ve školách podstoupit potvrzující PCR test. Pokud jej ale pracovník absolvuje a má negativní výsledek, karanténa mu končí.

Všichni pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu s dalšími osobami, se musí dvakrát týdně testovat. Většina firem volí antigenní samotesty, které se neprojeví ve statistikách nakažených. Za první týden bylo více než 22.000 pozitivně testovaných, celkový počet testů není známý, protože ty firmy nehlásí. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy na jeho členech bylo pozitivních asi 1,3 procenta testovaných. Část firem si nechává testy udělat zdravotníkem.

Podle toho, jak se bude epidemická situace vyvíjet, počítá ministr Válek s tím, že by se mohlo testování ve školách a firmách omezovat či ukončit v polovině února.

Omezení platnosti certifikátů o očkování na devět měsíců začne 15. února

Omezení platnosti certifikátů o očkování proti covidu-19 dospělých na devět měsíců bude podle Válka platit až od 15. února. Původně mělo stejně jako v celé EU platit od začátku února. Lidí, kteří byli očkováni před 7. květnem a nemají přeočkování, je podle Válka zhruba 100.000, ministerstvo je k aplikaci posilující dávky očkování vyzve SMS zprávou.

"Evropská unie před několika měsíci přijala nařízení, že 1. února končí platnost certifikátů v Evropě pro všechny, kteří byli očkovaní před 7. květnem a ještě nedostali posilující dávku. Platnost certifikátu je devět měsíců," uvedl Válek.

Ministerstvo zdravotnictví se platnost rozhodlo odložit na 15. února, aby mohlo ještě jednou vyzvat dosud nepřeočkované SMS zprávou. "Mohou jít do jakékoliv očkovacího centra i bez registrace," dodal.

Přeočkováním se platnost prodlouží na neurčito. "Jelikož zatím neexistují žádné studie, které by se výslovně zabývaly účinností posilovacích dávek očkování proti onemocnění covidu-19, a proto není možné stanovit lhůtu pro jejich uznávání. Nejnovější data však naznačují, že ochrana získaná přeočkováním může trvat déle než ochrana získaná základním očkováním," uvedlo ministerstvo zdravotnictví v materiálu, který dnes projednala vláda.

V mobilní aplikaci Tečka, kterou mohou Češi své očkování prokazovat, je v současné době platnost přeočkování nastavená na dva roky.

Testovat se pravidelně budou i studenti vyšších odborných škol

Testování ve školách na covid-19 se od pondělí 31. ledna rozšíří i na vyšší odborné školy, kterým končí zkouškové období. O rozhodnutí vlády informoval na twitteru ministr školství Petr Gazdík (STAN). Testy do těchto škol dodá ministerstvo školství podobně jako do ostatních typů škol, dodal.

Žáci základních a středních škol se v současnosti testují jednou týdně antigenními testy. Na vyšších odborných školách se nyní studujících pravidelné testování netýká. Zaměstnanci těchto škol se testují dvakrát týdně, nově by se měli testovat jen jednou.

Speciální opatření o testování žáků a zaměstnanců škol se nyní týká přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně speciální školy, základních škol a denní formy vzdělávání na konzervatořích a středních školách. První dva týdny v lednu se v nich nastavilo testování dvakrát týdně, od 17. ledna se omezilo na pondělky. V mateřských, vyšších odborných, základních uměleckých, jazykových a vysokých školách se žáci a studenti netestují. Pracovníci těchto škol se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců dvakrát týdně.

Fiala: Kompenzace pro podnikatele schválíme na příští nebo přespříští vládě

Kompenzace pro podnikatele vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) schválí na příštím nebo přespříštím jednání. Některou pomoc však mohou firmy a živnostníci čerpat už nyní. Fiala to řekl po dnešním zasedání kabinetu.

O náhradách ministři podle premiéraly nadále jednají, zabývají se například uzavřenými vánočními trhy. "To mělo opravdu velký dopad na řadu podnikatelů, kteří soustředili svoji aktivitu a nakonec i očekávání svého výdělku právě na ty vánoční trhy a kteří byli tím rozhodnutím významným způsobem zasaženi," uvedl. Doplnil, že doufá ve schválení potřebných kompenzací na příští nebo přespříští vládě.

Podnikatelé zasaženi v souvislosti s pandemií koronaviru a souvisejícími opatřeními mohou podle Fialy nyní využívat například program Antivirus. K dispozici je příspěvek A pro pracovníky v karanténě, který firmám pokrývá 80 procent náhrady mzdy do 39.000 korun. Nový kabinet ale od ledna zastavil čerpání příspěvku B, kterým stát při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin dorovnává 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Profesní svazy opakovaně upozornily, že pokud vláda vyplácení z Antiviru B neobnoví nebo nespustí kurzarbeit, bude to znamenat zejména v cestovním ruchu další propouštění. Zaměstnanecké stavy by mohly firmy snížit zhruba o další třetinu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu za bývalého šéfa Karla Havlíčka (ANO) ve spolupráci s oborovými svazy a asociacemi připravilo programy podpory COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v úterý na twitteru napsal, že předsedové pětikoalice a příslušné resorty jednání o jejich spuštění.

Z programu COVID Nepokryté náklady podle původních podmínek měli mít podnikatelé možnost získat dotaci až na 90 procent nákladů v závislosti na propadu tržeb za rozhodné období. Přes COVID 2021 měli mít šanci čerpat příspěvek 300 korun na zaměstnance a den omezení.

Kvůli rychlejšímu šíření koronavirové nákazy předchozí vláda zpřísnila v listopadu restrikce. Zakázala konání adventních a vánočních trhů, provozovatelům služeb umožnila obsloužit jen lidi s dokončeným očkováním nebo maximálně půl roku po prodělání nemoci covid-19. Restaurace, kluby a bary měly 30 dní omezenou otevírací dobu do 22:00. Na přelomu roku se vánočních a novoročních oslav už podle rozhodnutí nových ministrů mohlo účastnit nejvýše 50 lidí. Některá omezení platí i nadále.