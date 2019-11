Lidé po celém světě protestují za ochranu klimatu

Sydney/Berlín - Nové globální protesty za ochranu klimatu začaly v australském Sydney, které halí kouř z lesních požárů. Demonstranti vyzývali vládu k akci. Desetitisíce lidí protestují po celém Německu. Podle hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) vyjdou dnes opět do ulic statisíce lidí ve více než 2400 městech světa, včetně desítky měst v Česku.

V průběhu dne jsou očekávány velké průvody v Berlíně, Londýně či Washingtonu. Jen v Berlíně by podle organizátorů mělo k Braniborské bráně dorazit 50.000 protestujících.

Příznivci hnutí, které inspirovala 16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová, koordinují celosvětový protest již po čtvrté. Dnešní demonstrace se konají krátce před začátkem klimatické konference OSN, která se uskuteční od 2. do 13. prosince v Madridu.

Arktida a Antarktida

K protestům se připojili vědci působící v Arktidě a Antarktidě, kteří se zabývají výzkumem dopadů změn klimatu na ta nejodlehlejší místa zeměkoule. Informuje o tom agentura DPA.

"Polární výzkumníci od jihu po sever děkují (hnutí) Fridays for Future za to, že upozorňují na naši práci," uvedla na twitteru Melanie Bergmannová z Institutu Alfreda Wegenera v německém Bremerhavenu. Na svém twitterovém účtu zveřejnila fotografii účastníků expedice na Arktidě, jak stojí u ledoborce Polarstern a drží transparent s nápisem: "My dodáváme fakta. Je čas jednat!"

Ledoborec Polarstern nechali vědci zamrznout do kry, s níž driftuje arktickou oblastí. Tato největší polární výprava, která začala v září, potrvá více než rok.

Dnešní protest podpořili také výzkumníci působící na německé Neumayerově výzkumné stanici v Antarktidě.

Austrálie

Demonstranti v největším australském městě Sydney, zahaleném kouřem z okolních lesních požárů, dnes zahájili nový celosvětový protest za ochranu klimatu pořádaný hnutím Fridays for Future (Pátky pro budoucnost).

V Austrálii jsou protestní akce zvlášť naléhavé vzhledem k tomu, že zemi trápí dlouhodobá sucha, která mnozí experti přičítají klimatickým změnám. V důsledku nebývale suchého, horkého a větrného počasí postihlo jihovýchod země v posledních týdnech několik set lesních požárů, které si vyžádaly již šest lidských obětí.

Na 500 demonstrantů se dnes podle agentury DPA sešlo v Sydney před sídlem vládnoucí Liberální strany Austrálie premiéra Scotta Morrisona, který jakoukoli spojitost mezi nynějšími ničivými požáry a klimatickými změnami rezolutně popírá a podporuje australský uhelný průmysl. Pětadvacetimilionová Austrálie má ve srovnání s největšími znečišťovateli planety nízké uhlíkové emise, je ale jedním z předních vývozců uhlí na světě.

"Neochota naší vlády reagovat na klimatickou krizi přispěla k šíření lesních požárů. Léto (na jižní polokouli) ještě ani nezačalo a lidé již trpí," uvedla 18letá vůdkyně školních stávek Shiann Brodericková, jejíž rodina žijící ve státě Nový Jižní Wales přišla před pár týdny při požárech o domov.

Mezi dnešními převážně mladými demonstranty v Sydney byla i řada dalších lidí zasažených požáry. Někteří z nich nesli transparenty s nápisy jako "Potřebujeme klimatickou akci" či "Spalujete naši budoucnost". Protesty se dnes konaly také v Melbourne, kde se v ulicích shromáždilo asi 700 lidí, Brisbane a dalších australských městech.

Česko

Na pražském Klárově se dopoledne sešla více než stovka mladých lidí, aby se připojili k celosvětovému protestu za lepší klima pořádanému hnutím Fridays for Future (Pátky pro budoucnost). Mezi účastníky nechyběli středoškoláci a vysokoškoláci nebo studenti Univerzity Karlovy, kteří v polovině listopadu několik dnů stávkovali v jejích budovách za lepší ochranu klimatu. Podle zpravodajky ČTK demonstranti dorazili na Klárov s transparenty, vyslechli si proslovy některých účastníků a před 10:30 se vydali na pochod centrem metropole, který po zhruba hodině opět na Klárově ukončili.

"Snažíme se vytvářet debatu, psát politikům a tvořit ve společnosti impulz," prohlásil na úvod demonstrace jeden z řečníků. Někteří zmínili i protivládní demonstrace v Hongkongu, jejichž účastníkům na dálku vyjádřili podporu.

V následném pochodu Prahou pak studenti, kteří cestou minuli úřad vlády nebo ministerstvo obchodu a průmyslu, provolávali hesla směřující proti finančníkovi Pavlu Tykačovi a hnědouhelné elektrárně Počerady, jejíž prodej Tykačově skupině Sev.en Energy se očekává. Kolem 11:30 se demonstranti vrátili na Klárov, kde jim pořadatelé z české odnože Fridays for Future poděkovali za účast a akci ukončili.

Dnešní protest byl v Česku sedmým podobným v pořadí a konal se osm měsíců od prvního. V porovnání s ním byl ale menší, v březnu se v Praze do pochodu za důslednější ochranu klimatu a snižování emisí zapojilo přes 2000 středoškoláků. Protest za lepší klima naplánovali na dnešek pořadatelé i v dalších českých městech, například v Brně nebo Olomouci.

Německo

Po celém Německu dnes demonstrují desetitisíce lidí za důslednější ochranu klimatu. Největší protest s až 50.000 účastníky se očekává v Berlíně, velké jsou ale i demonstrace v Hamburku nebo Kolíně nad Rýnem. Do celosvětových manifestací se mají zapojit lidé ve více než 500 německých městech.

V Berlíně se u Braniborské brány zatím podle odhadu policie shromáždilo kolem 30.000 lidí, z nichž řada v rukou třímá transparenty s nápisy jako "planeta země na prvním místě", "neexistuje žádná druhá planeta" nebo "zastavte klimatickou krizi, zastavte velkou koalici". Aby měla policie dobrý přehled o demonstraci, kvůli níž je v centru německé metropole výrazně omezená doprava, monitoruje ji i z vrtulníku.

Několik účastníků protestu, který odpoledne projde berlínskou vládní čtvrtí, nedaleko parlamentu skočilo do řeky Sprévy, kde se s nimi plavil "klimatický balíček", který pak se svými požadavky předali politikům.

Rozsáhlé jsou i demonstrace v dalších městech. V severoněmeckém Hamburku se symbolicky pět minut po 12:00 podle pořadatelů sešlo na 30.000 lidí. V Mnichově dosud policie napočítala 17.000 protestujících, v Kolíně nad Rýnem se jich očekává kolem 20.000. Další demonstrace jsou také ve Stuttgartu na jihozápadě Německa, v braniborské Postupimi nebo severoněmeckém Kielu.

Podobně velké protesty za ochranu klimatu se ve spolkové republice naposledy uskutečnily v září.