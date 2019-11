Lidé po celém světě demonstrovali za klima a proti konzumu

Praha - Statisíce převážně mladých lidí, žáků, studentů a aktivistů opět v mnoha městech světa demonstrovaly za lepší ochranu klimatu, několik stovek lidí se sešlo i v Praze. V Evropských zemích od Británie po Itálii, ale také v Jižní Koreji byly ovšem protesty zaměřeny též proti dnešní slevové a marketingové akci Black Friday (černý pátek), která je pro demonstrující symbolem nadměrného konzumu.

Například po celé Francii aktivisté blokovali logistická centra amerického internetového obchodního domu Amazon.

Dnešní demonstrace se konaly krátce před začátkem klimatické konference OSN, která bude od 2. do 13. prosince v Madridu. Celosvětový protest za ochranu klimatu pořádaný hnutím Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) zahájily stovky demonstrantů v největším australském městě Sydney, zahaleném kouřem z okolních lesních požárů. V Austrálii jsou protestní akce zvlášť naléhavé vzhledem k tomu, že zemi trápí dlouhodobá sucha, která mnozí experti přičítají klimatickým změnám.

Příznivci hnutí, které inspirovala švédská aktivistka Greta Thunbergová, svolali protest už počtvrté také do dalších metropolí i menších měst na takřka celé planetě. Manifestace se dnes nakonec podle agentur uskutečnily ve 158 zemích a ve více než 2400 městech.

Tradičně silná byla účast na demonstracích v Evropě. V zemích jako Německo, Francie, Dánsko, Polsko, Británie, Itálie, Španělsko a Turecko byly navíc dnešní protesty namířeny i proti aktuální slevové akci velkých obchodních řetězců pojmenované Black Friday.

V Německu se dnes demonstrací podle agentury DPA zúčastnilo dohromady 630.000. Desetitisíce mladých lidí vyšly do ulic v Berlíně, v Hamburku či v Hannoveru. Několik účastníků berlínského protestu nedaleko parlamentu skočilo do řeky Sprévy, kde se s nimi plavil "klimatický balíček", který pak se svými požadavky předali politikům.

Na 20.000 žáků a studentů se dnes sešlo v Římě. Na centrálním náměstí Piazza del Popolo skandovali mimo jiné hesla "Máme jen jednu planetu" či "My jsme změna". Demonstrace se v Itálii uskutečnily ve více než stovce měst, největší byly kromě metropole v Miláně, Turíně, Neapoli či Palermu.

Také v Praze na Klárově se dnes dopoledne sešla více než stovka mladých lidí. Mezi účastníky demonstrace za lepší klima nechyběli středoškoláci a vysokoškoláci nebo studenti Univerzity Karlovy. Při následném pochodu Prahou studenti, kteří cestou minuli úřad vlády nebo ministerstvo obchodu a průmyslu, provolávali hesla směřující proti finančníkovi Pavlu Tykačovi a hnědouhelné elektrárně Počerady.

V Brně dnes přívrženci hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion) nazdobili suchý strom. Chtěli tak upozornit na to, že konzumní pojetí Vánoc přináší více emisí a přispívá ke změně klimatu. Happening byl podobně jako jinde v Evropě namířen i proti slevovému "černému pátku".

Samotná Thunbergová, která stála u zrodu demonstrací, se dnes měla připojit ke studentům v Lisabonu, ale nestihla dorazit. Nyní se totiž plaví na katamaránu ze Severní Ameriky, kde v září vystoupila v New Yorku na klimatickém summitu OSN. Thunbergová si vybrala cestu po moři, aby šetřila životní prostředí. Kvůli špatnému počastí se ale její příjezd zpozdil. V Lisabonu by měla šestnáctiletá Thunbergová vystoupit v portugalském parlamentu a poté odjet do Madridu na konferenci OSN.

Český ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) dnes na tiskové konferenci k madridskému summitu prohlásil, že Česká republika není schopna sama zaplatit přechod na nízkoemisní ekonomiku, kterou plánuje Evropská unie k roku 2050. Chce proto od unie stovky miliard korun navíc mimo dosavadní kohezní fondy.