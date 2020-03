Lidé od rána znovu více nakupují, zásob je ale stále dostatek

- Obchodníci dnes ráno po dalších opatřeních vlády kvůli koronaviru zaznamenali zvýšené nákupy, část zboží proto může na pultech krátkodobě chybět. Budou však postupně doplňovány, zásob je ve skladech stále dostatek. ČTK o tom informoval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Obchody zvýšily počet pracovníků.

Vláda kvůli šíření koronaviru nařídila od dnešního 6:00 na příštích deset dnů zavření obchodů s výjimkou potravin, lékáren, drogérii a některých dalších vybraných prodejen.

"Potravin i dalšího zboží je ve skladech obchodů dostatek. Naší prioritou je rychlá obsluha zákazníků, zboží doplňujeme tak, jak je to možné, především ale chceme zajistit co nejrychlejší odbavení zákazníků v prodejně. Navýšili jsme na maximum počet pracovníků ve skladech i řidičů automobilů pro rozvoz potravin a děláme vše pro to, aby se potraviny do obchodů dostaly co nejrychleji," uvedl prezident svazu Tomáš Prouza v dnešním prohlášení.

Obchodníci podle svazu od dnešního rána pozorují zvýšený zájem zákazníků, což může vést k situacím, že na pultech krátkodobě bude některé zboží chybět. Nejde však o jeho úplné vyprodání, obchody budou zboží průběžné během dne doplňovat ze zásob.

Svaz také vyzval vládu, aby pomohla s vybavováním respirátory a ochrannými rouškami pro pracovníky obchodů. Obchodníci zároveň chtějí uvolnění pravidel pro zaměstnávání brigádníků a pracovníků ze zahraničí.

Kromě zavření obchodů vládní kabinet zakázal také přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování.