Lidé od čtvrtka nastoupí do vozů pražské MHD i předními dveřmi

Ilustrační foto - Lidé s rouškami čekají na příjezd tramvaje do stanice Želivského v Praze na snímku pořízeném 17. března 2020. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - V pražské integrované dopravě (PID) budou moci cestující od čtvrtka 3. prosince do všech tramvají a autobusů opět nastupovat předními dveřmi. Omezení platilo jako opatření proti šíření nemoci covid-19. Nadále však bude platit, že denní provoz veřejné dopravy bude postupně končit po 22:00. Na dotaz ČTK to dnes řekl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje veřejnou dopravu. Důvodem změn je čtvrteční přechod ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického systému PES. MHD v Praze nyní využívá asi třetina lidí proti běžnému stavu.

"Od zítřka (3. prosince 2020) se znovu otevřou přední dveře pro cestující rovněž u starších typů tramvají. Od pondělí 7. prosince se také ruší prázdninové omezení na příměstských autobusových linkách PID. Zatím však zůstává v platnosti ukončení denního provozu linek MHD i příměstských autobusů PID zhruba do 22:30," uvedl Drápal.

Vstup prvními dveřmi byl zakázán zejména u starších typů tramvají, v nichž cestující procházejí okolo kabiny řidiče a ten nemůže z kabiny vystoupit vlastními dveřmi, jako to funguje například u nejnovějšího typu 15T ForCity. Stejně tak zákaz dosud platí v případě autobusů. Prostory okolo kabiny řidiče jsou ohrazeny páskou.

Omezení provozu bude kvůli nízkému zájmu cestujících platit i nadále. Zavedeno bylo od 2. listopadu. Denní provoz metra, tramvají a autobusů je postupně ukončován mezi 22:00 a 22:30. Současně s tím vyjíždějí noční linky tramvají i autobusů. Prodlouženy byly po 21:00 také intervaly na páteřních železničních tratích.

Provoz MHD byl již letos v březnu na začátku pandemie omezen. Kromě upravených jízdních řádů a zákazu nástupu předními dveřmi je zrušen prodej jízdenek u řidičů městských autobusů, který bude podle Drápala platit i nadále. Všichni cestující musí mít v MHD zakrytý nos a ústa, a to i na zastávkách.