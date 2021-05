Lidé od 45 let se budou moci registrovat k očkování od dnešní půlnoci

Praha - Lidé ve věku od 45 let se budou moci registrovat na očkování proti covidu-19 od dnešní půlnoci. Původně měla být registrace pro věkovou skupinu 45 až 49 let otevřená od středy, posun dnes dopoledne schválila vládní rada pro zdravotní rizika, sdělil ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). V této věkové skupině žije v ČR více než 839.000 lidí, aspoň jednu dávku očkování má podle dat o očkování do neděle 131.700 z nich. Po skupině nad 70 let jde zatím o druhou nejčetnější skupinu, pro kterou se registrace spouští.

Celkem bylo lidem ve věku 45 až 49 let podáno více než 204.000 dávek vakcíny. Nejméně jednou dávkou je očkován zhruba každý šestý v této skupině. Ukončené očkování oběma dávkami má zhruba 67.500 z nich. Dosud se mohli lidé v tomto věku dostat k očkování jenom, pokud patřili do některé z přednostních skupin, například jako zdravotníci, učitelé, policisté, hasiči nebo chroničtí pacienti s vybranými vážnými nemocemi.

Proti novému typu koronaviru se v Česku očkuje od konce prosince. Zdravotníci dosud aplikovali více než 3,654.376 dávek vakcíny. Plně očkováno je 1,058 milionu lidí. V sobotu zdravotníci očkovali přes 30.000 a v neděli téměř 25.000 lidí. Ambicí vlády bylo ale po Velikonocích očkovat 100.000 lidí denně. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny.

Počty očkovaných ve věkových skupinách:

Věková skupina Počet obyvatel Očkovaných (2. dávky) Podíl věk. skupiny Očkovaných (1. dávka) Podíl věk. skupiny registrovaných k očkování Podíl věk. skupiny Datum spuštění registrace 80+ 441.100 246.401 55,1 % 330.879 73,9 % 384.392 85,9 % 15. ledna 2021 70 až 79 let 1,011.603 355.423 34,2 % 748.268 72,1 % 875.653 84,3 % 1. března 2021 65 až 69 let 678.927 47.065 7 % 391.584 58,2 % 486.251 72,3 % 14. dubna 2021 60 až 64 let 651.567 51.937 8,3 % 295.458 47,2 % 390.564 62,4 % 23. dubna 2021 55 až 59 let 653.501 64.903 9,7 % 249.260 37,2 % 377.305 56,3 28. dubna 2021 50 až 54 let 686.236 58.188 8,5 % 145.976 21,3 % 5. května 2021 45 až 49 let 839.278 66.942 8 % 131.705 15,7 % 11. května 2021 40 až 44 let 923.446 57.218 6,2 % 112.656 12,2 % 35 až 39 let 762.998 38.041 5 % 74.144 9,7 % 30 až 34 let 722.127 27.778 3,9 % 53.556 7,4 % 18 až 29 let 1,323.691 41.716 3,15 % 77.006 5,8 % do 18 let 1,999.465 410 0,02 % 1340 0,07 %

zdroj: data MZd k očkování k 9. květnu

rem van jzf